Testikappaleiksi valikoituu usein suorituskykyisimmillä ja energiatehokkaimmilla piireillä varustetut yksilöt.

Youtubessa yli puolen miljoonan tilaajan Geekerwan-kanava julkaisi viime viikolla kattavan puhelintestin, jossa vertailtiin valmistajien lähettämiä testikappaleita laitteisiin, jotka päätyvät myyntiin kuluttajille. Testin mukaan testikappaleissa on usein valikoidusti normaalia suorituskykyisemmät järjestelmäpiiriyksilöt ja muita optimointeja.

Piirivalmistuksessa jokainen piiri ei ole aina täysin identtinen, sillä jotkut yksilöt saattavat esimerkiksi toimia muita korkeammilla kellotaajuuksilla. Juuri tällaisia piirejä päätyy väitetysti usein puhelinvalmistajien testaajille lähettämiin testikappaleisiin. Parhaiden piirien virrankulutus ja lämmöntuotto voi myös olla normaalia alhaisempaa, mikä vääristää tosielämän tuloksia kuluttajien käsissä.

Myös ohjelmistopuolen optimointeja havaittiin esimerkiksi Redmilla ja Xiaomilla, joissa laitteissa todettiin käytettävän aggressiivisempia suorituskykyprofiileja vähittäismyyntiversioihin verrattuna. Lisäksi Vivolla huomattiin testikappaleen pyörittävän testattavaa peliä pehmeämmin korkealla kuvatarkkuudella, kuin vastaava myyntiversio. Myös virrankulutus oli myyntiversiossa korkeampi samassa pelissä.

Testikappaleiden ”virittäminen” koski useita Android-laitevalmistajia, mutta yhdysvaltalaisen Applen ei havaittu sortuneen vastaavaan toimintaan, ja joidenkin iPhone-mallien kerrottiinkin olevan jopa suorituskykyisempiä vähittäismyynnissä kuin laitetestaajien käsissä.

Lähde: SuomiMobiili, Youtube (video kiinaksi)