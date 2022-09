Testissä 5600 euron hintainen MSI Titan GT77 -pelikannettava Core i9-12900HX -prosessorilla, GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimella ja 17-tuumaisella 4K-resoluution näytöllä varustettuna.

Saimme MSI:ltä testiin heidän pelikannettavamalliston lippulaivan eli 5600 euron hintaisen Titan GT77:n, jonka 12UHS-malli on varustettu Intelin tehokkaimmalla Alder Lake -koodinimellisellä mobiiliprosessorilla eli 16-ytimisellä Core i9-12900HX:llä ja NVIDIAn tehokkaimmalla pelikäyttöön suunnitellulla mobiilinäytönohjaimella eli GeForce RTX 3080 Ti:llä. Näyttönä on 17-tuumainen 120 hertsin virkistystaajuutta tukeva 4K UHD -resoluution näyttö, muistia on varsin riittävät 64 gigatavua DDR5-4000 nopeudella ja tallennustilaa 2 teratavua.

Tutustumme tässä artikkelissa pelikannettavan ominaisuuksiin, ajamme suorituskyky- ja akkutestit sekä suoritamme lämpötila- ja melumittaukset.

Lue artikkeli: Testissä MSI Titan GT77 -pelikannettava