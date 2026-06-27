Testasimme Noctuan 280 euron hintaisen 360 millimetrin jäähdyttimellä varustetun NL-LC1-36-nestecoolerin prosessoreille.

io-techin testissä on Noctuan uusi 280 euron hintainen NL-LC-36-nestecooleri, joka on varustettu 360 millimetrin jäähdyttimellä ja ruskeilla NF-A12x25 G2 -tuulettimilla. Nestecooleri käyttää Asetekin 8. sukupolven Emma V2 -alustaa ja saatavilla on 240, 360 ja 420 mm:n jäähdyttimellä varustetut mallit.

Tutustumme artikkelissa nestecoolerin ominaisuuksiin ja testeissä vertasimme sitä Arcticin suosittuun ja edulliseen Liquid Freezer III Pro 360- sekä Asuksen samaan Asetekin Emma V2 -alustaan perustuvaan, mutta hieman kalliimpaan ja ROG Ryujin III ARGB Extreme -nestecooleriin. Mukana on myös jäähdytystehon vertaus Noctuan NH-D15 G2 -ilmacooleriin.

Lue artikkeli: Testissä Noctua NL-LC1-36 -nestecooleri