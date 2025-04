io-techin testissä ylemmän keskiluokan 579 euron hintainen realme 14 Pro+ -älypuhelin 3x-periskooppikameralla.

Oppon ja OnePlussan sisaryritys Realme on aloittanut maihinnousun Suomen markkinoille ja ensimmäisenä täkäläisiin kauppoihin on saapunut Realme 14 Pro -mallisto, josta otimme testiin 529 euron lähtöhintaiset plus-version. Laitteen ominaisuuksiin kuuluu mm. IP69-suojattu rakenne, 3x-periskooppitelekamera sekä 6000 mAh akku. Lisäksi 50 euron lisähinnalla on saatavilla melko tuhti puolen teran tallennustilavariantti.

Artikkelissa tutustumme uutuuspuhelimeen vajaan kahden viikon käyttötestikokemusten pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Realme 14 Pro+