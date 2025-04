AMD ei ole puhunut vielä mitään näytönohjaimen mahdollisesta julkaisusta länsimaissa, mutta ainakin kaikki aiemmat Radeon GRE -mallit ovat päätyneet myös länsimarkkinoille ennemmin tai myöhemmin.

AMD:n Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaimista on saatu tähän mennessä markkinoille kaksi mallia, Radeon RX 9070 ja RX 9070 XT. Näytönohjaimet ovat saaneet markkinoilla erittäin lämpimän vastaanoton ja lisämalleja odotetaan julkistettaviksi Computex-messuilla.

Kiinassa ei ole kuitenkaan maltettu odottaa Computex-messuihin, vaan AMD on julkaissut sikäläisille markkinoille uuden Radeon RX 9070 GRE -näytönohjaimen.

Leikattuun Navi 48 -grafiikkapiiriin perustuva Radeon RX 9070 GRE noudattaa teknisiltä ominaisuuksiltaan huhuja: 48 Compute Unit -yksikköä eli 3072 stream-prosessoria, 48 säteenseurantakiihdytintä, 96 tekoälykiihdytintä ja 96 ROPSia. GPU:n perus- tai ”Game”-kellotaajuus on 2220 MHz ja Boost-kellotaajuus 2790 MHz. Myös muistipuoli noudattaa huhuja, eli käytössä on 192-bittiseksi leikattu muistiväylä, jonka jatkeena on 12 Gt 18 Gbps:n GDDR6-muistia, mikä tuottaa 432 Gt/s muistikaistaa. TDP-arvoksi on asetettu 220 wattia.

Näytönohjaimen suorituskyvystä kerrotaan tuotesivuilla sen verran, että se peittoaa Radeon RX 7900 GRE:n keskimäärin 6 %:n erolla 1440p-resoluutiolla 30 pelin testipatteristolla. Lisäksi esiin on nostettu yksittäisten pelien FPS-lukemia, mutta ilman mitään vertailulukuja tai mainintoja kokoonpanosta.

Leikatun näytönohjaimen suositushinta on 4199 yuania eli noin 505 euroa sikäläisellä verokannalla. Hinta on vajaat 7 % pienempi, kuin RX 9070:n 4499 yuanin suositushinta. Ennakkotilaukset ovat käynnissä nyt ja myynti alkaa virallisesti 8. toukokuuta.

Radeon RX GRE-erikoismallit oli suunnattu alun perin vain Kiinan markkinoille, mutta joka malli on tullut ennemmin tai myöhemmin saataville myös länsimaissa. Viimeisissä huhuissa RX 9070 GRE:n julkaisua povattiin vuoden toisen vuosineljänneksen sijasta viimeiselle neljännekselle, mikä saattaisi edelleen pitää paikkansa länsimaiden saatavuuden osalta.

