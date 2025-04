3dfx:n VSA-100-grafiikkapiiriin ja 64 Mt:n muistiin perustuva "Voodoo4 4800" on istuettu MXM-laajennuskortille ja sen myötä Dell Precision M4800 -kannettavaan.

3D-kiihdytyksen edelläkävijä ja terävin keihäänkärki 3dfx tunnettiin aluksi 3D-lisäkorteistaan ja sittemmin perinteisistä yhden kortin 3D-näytönohjaimistaan. Yhtiön Voodoo3 löysi tiensä myös integroiduksi ratkaisuksi tietyillä emolevyillä, mutta kannettaviin yhtiön tuotteita ei ikinä tehty.

Daniel Simionescu on päättänyt korjata 3dfx:n lapsuksen ja luonut maailman ensimmäisen Voodoo4-mobiilinäytönohjaimen. Voodoo4 M4800 LVDS:ksi kutsuttu custom-näytönohjain perustuu VSA-100-grafiikkapiiriin, jonka tukena on 64 Mt muistia. Grafiikkapiiri on asennettu muisteineen Simionescun suunnittelemalle MXM-laajennuskortille. Laajennuskortilta löytyy tarpeen mukaan näyttöulostulo joko vanhemman LVDS- tai uudemman eDP-standardin mukaisesti RealTekin skaalainpiirin avulla.

Youtube-kanava Omores on saanut käsiinsä yhden Voodoo4 M4800:n ja asentanut sen Dellin Precision M4800 -kannettavaan. Kannettava on varustettu aika tavalla Voodoota uudemman sukupolven raudalla, sillä sen sisällä sykkii Intelin Core i74930MX -prosessori. Sukupolvikuilut tai muut syyt johtivat myös useisiin yhteensopivuusongelmiin, mutta lopulta näytönohjain on saatu myös toimimaan ainakin jollain tasolla. Videolla näkyy taustalla myös kahden 3dfx-grafiikkapiirin mobiilinäytönohjain, mutta siitä ei videolla puhuta.

Update: simonelombardo reports you can reach full speed in OpenGL when you install MesaFX/WickedGL, if you use Voodoo 4/5 drivers with #ReactOS.

These ICDs do not support windowed mode, though. https://t.co/5Klvz07V9k pic.twitter.com/opAktL3zA9 — ReactOS (@reactos) April 19, 2025

Täysin edelliseen liittymättä, mutta 3dfx:ään muutoin liittyen, ReactOS -käyttöjärjestelmä on saanut tuen Voodoo4- ja 5-näytönohjaimille MesaFX/WickedGL:n avulla. Periaatteessa myös Voodoo 3:n voisi olettaa toimivan, sillä ne hyväksyvät myös Voodoo4/5-ajurit. ReactOS on avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, jonka tavoitteena on saavuttaa täysi binääriyhteensopivuus Windows NT:n kanssa.

Lähteet: Tom’s Hardware (1), (2)