Testasimme Samsungin uudet Galaxy Buds4 Pro -lippulaivanappikuulokkeet.

Samsung esitteli 25. helmikuuta Galaxy Unpacked -tapahtumassaan uusien Galaxy-älypuhelinten lisäksi myös uudet neljännen sukupolven Galaxy Buds4 Pro -kuulokkeet nappikuulokkeidensa lippulaivaluokkaan. Uutukaiset saapuvat Suomessa myyntiin maaliskuun alkupuolella 249 euron suositushintaan ja tuovat mukanaan uudistetun ulkonäön, parannellun vastamelutoiminnon ja päivitetyt kaiutinelementit. Valmistajalle tuttuun tapaan mukana on myös vain Samsungin laitteiden kanssa toimivia ominaisuuksia, kuten kehittynyt SSC UHQ -koodekki ja sulava äänen siirto korealaisvalmistajan omien laitteiden välillä vaihtaessa.

Napit saapuivat ennakkoon io-techin testipenkkiin ja uudessa testiartikkelissa otamme selvää, tarjoavatko Samsungin Galaxy Buds4 Pro -nappikuulokkeet hinnalleen vastinetta.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy Buds4 Pro -nappikuulokkeet