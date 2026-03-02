Uusi iPhone 17e tarjoaa MagSafe-tuen, karsitun A19-piirin ja tuplasti tallennustilaa, mutta jättää edelleen monta ominaisuutta ennalleen.

Apple on esitellyt tänään odotetusti toisen sukupolven version edullisesta iPhone e -sarjan älypuhelimestaan. Runsas vuosi sitten julkaistu iPhone 16e oli monelle pettymys, sillä siitä uupui useita vanhempienkin sukupolvien perus-iPhoneista tuttuja ominaisuuksia – nyt Apple on paikannut niistä muutamia. Uusi iPhone 17e yhdistää suorituskykyä ja käyttäjien rakastamia ominaisuuksia erinomaiseen hinta-laatusuhteeseen”, toteaa Applen markkinointipäällikkö Kaiann Drance.

Näyttö on edeltäjämallin tapaan 6,1-tuumainen sekä 60 hertsinen ja sen yläreunassa on edelleen näyttölovi etukameraa ja Face ID -tunnistinta varten, vaikka huhuissa liikkuikin jo päivitys Dynamic Island -saarekkeeseen. Näytön tekniset ominaisuudet vaikuttaisivat pysyneen samoina. Näytön suojalasi on päivitetty muista iPhone 17 -malleista tuttuun Ceramic Shield 2 -versioon, jonka kehutaan olevan kolme kertaa naarmunkestävämpää.

Puhelimeen on päivitetty sama A19-järjestelmäpiiri, joka on käytössä myös iPhone 17 -perusmallissa, joskin piirin grafiikkasuorittimen ytimiä on karsittu viidestä neljään. A19:n parina on Applen oma C1X-modeemipiiri, joka on tuttu iPhone Airista. Modeemin kehutaan olevan tuplasti nopeampi kuin 16e-edeltäjämallissa käytetty C1-piiri. Apple on tuplannut lähtöhintaisen mallin tallennustilan 256 gigatavuun aivan kuten se teki syksyllä myös iPhone 17 -perusmallin kanssa.

Takakuoren ylänurkassa on edelleen vain yksi kamera – 48 megapikselin Fusion-kamera, joka pystyy taltioimaan 4K 60 FPS Dolby Vision -videota. Teknisesti mikään ei vaikuttaisi muuttuneen edeltäjämallista. Etukameran tarkkuus on edelleen 12 megapikseliä, eli muista iPhone 17 -malleista tuttu uutta Center Stage -takakameraa ei saatu e-malliin.

Edeltäjämallista hämmentävästi pois jätetty MagSafe kuuluu nyt vihdoin varustukseen, eli takakuoreen voi kiinnittää magneettien avustamana sekä langattoman laturin että lisätarvikkeita. Apple ei tuttuun tapaan ilmoita puhelimensa akun kapasiteettia, vaan lupaa ainoastaan ympäripyöreästi ”koko päivän akunkeston”. MagSafe-latauksen teho on 15 wattia ja johdolla ladataessa akun luvataan täyttyvän puolilleen 30 minuutissa.

Apple iPhone 17e:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 169 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Ceramic Shield 2 -näyttölasi, lasitakakuori, IP68-suojaus

Värit: musta, valkoinen, pinkki

Näyttö: 6,1” OLED, 2556×1179 , HDR10, Dolby Vision, 60 Hz, 800 nit maksimi, 1200 nit pistemäinen HDR

, HDR10, Dolby Vision, 60 Hz, 800 nit maksimi, 1200 nit pistemäinen HDR Apple A19 -järjestelmäpiiri (6-ydin CPU, 4-ydin GPU, 16-ydin NPU)

Tallennustila: 256 Gt, 512 Gt NVMe

Takakamera: 48 megapikselin takakamera (1/2,55”, 0,7 um pikselikoko), f1.6, PDAF, OIS Videokuvaus: 4K 60 FPS Dolby vision

12 megapikselin etukamera (1/3,6”, 1 um pikselikoko), f1,9, 23 mm

Yhteydet: C1X-modeemi, 5G (sub-6 GHz), 4×4 MIMO, Gigabit LTE, Dual-SIM (nano-SIM & eSIM) Wi-Fi 6 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, NFC (lukutila) GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavlC

stereokaiuttimet, Face ID

Apple ei ilmoita akun kapasiteettia. USB-C 2.0, 20 W USB PD -pikalataus, 15 W Qi2&MagSafe-lataus

iOS 26

iPhone 17e tulee saataville mattamustana, mattavalkoisena ja vaalean mattapinkkinä 11. maaliskuuta. Ennakkotilaukset alkavat välittömästi. Jossain määrin positiivisena seikkana puhelimen lähtöhintaa ei ole nostettu, vaikka tallennustila on tuplattu. 256 Gt versio maksaa 749 euroa ja 512 Gt malli 999 euroa.

Lähde: Apple