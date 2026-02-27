Sandaalit ovat vielä prototyyppivaiheessa, eikä virallisesta julkaisusta ole tietoa.

Kickstarter-joukkorahoitusalustalle on lisätty virtuaalitodellisuuteen tarkoitetut VirtuStride-sandaalit, jotka ovat vielä kehityksen alla prototyyppivaiheessa. Sandaalien tarkoitus on kehittäjien mukaan tuoda helppokäyttöinen ja edullinen vaihtoehto VR-peleissä toisinaan käytettäviin kömpelöihin ja kalliisiin kävelymattoratkaisuihin.

Pehmeän näköisestä materiaalista valmistettuihin sandaaleihin tulee suunnitelmien mukaan painetunnistimet etu- ja takaosaan. Etuosien tunnistimia vuorotellen päkiöillä painelemalla hahmo kävelee VR-pelissä ja kantapäitä nostamalla hahmo taas hyppää. Peruuttaminen sen sijaan onnistuu päkiöiden alla olevia tunnistimia samaan aikaan painamalla. VirtuStriden yhdeksi valttikortiksi kerrotaankin minimaalinen fyysinen ponnistelu.

VirtuStriden luvataan toimivan itsenäisesti ja erillään VR-järjestelmien käsiohjaimista, mutta yhteensopivuuksista pelien tai eri VR-alustojen kanssa ei vielä tässä vaiheessa tiedotettu sen kummemmin. Lopullisen tuotteen on tarkoitus olla kokonaan langaton, vaikka prototyyppituotteessa onkin vielä kaapelit kiinni.

VirtuStriden julkaisuajankohdasta tai hinnoittelusta ei vielä ole tietoa.

Lähde: VirtuStride, Kickstarter