Uusi artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S22

Testasimme Samsungin edullisimman ja pienimmän lippulaivamallin.

io-techin mobiilitoimituksen testipenkkiin päätyi viimein Samsungin pienikokoisin lippulaivamalli – Galaxy S22. Laite tarjoaa pitkälti Galaxy S22+:sta tutut ominaisuudet Exynos 2200 -järjestelmäpiirin ja täysin identtisen kameraratkaisun kera, mutta erojakin löytyy. Perusmallin näyttö on Android-lippulaivojen markkinoilla pienehkö 6,1-tuumainen ja pienen koon myötä myös akku on Plus-mallia pienempi 3700 mAh:a. Näiden lisäksi puhelimen repertuaarista on poistettu tuki Wi-Fi 6E:lle ja latausnopeus on kalliimpia sisaruksia hitaampi 25 wattia.

Testiartikkelissa tutustumme Galaxy S22:een vajaan viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta täysimittaista testirutiinia lyhyemmässä muodossa.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S22