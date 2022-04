Virallisesti tuetun nopeuden päälle prosessorit tulevat tukemaan myös XMP:n kaltaisia RAMP- tai EXPO-ylikellotusprofiileita.

Uutisoimme aiemmin AMD:n kehuneen tulevien Raphael-koodinimellisten Ryzen 7000 -sarjan Zen 4 -prosessoreiden tulevan panostamaan etenkin muistien ylikellotukseen. Yhtiön edustajan Joseph Taon mukaan ylikellottajilta on lupa odottaa muistikellotaajuuksia, joita on vielä nyt vaikea kuvitella todellisiksi. Samassa yhteydessä esiteltiin diaa, jossa vihjattiin jopa DDR5-6400 nopeudesta.

Muistivalmistaja Apacer on julkaissut nyt dian, jossa se esittelee yhtiön muistien tukemia alustoja. Mukana ovat myös AMD:n vielä julkaisemattomat Zen 4 -alustat Raphael ja Genoa, mutta vihjaillusta DDR5-6400-nopeudesta ei ole tietoakaan. Apacerin mukaan sekä Raphael että Genoa tulevat tukemaan vakiona DDR5-5200-nopeutta, eli pykälää nopeampia muisteja kuin kilpailija Intelin tukema DDR5-4800. Lisäksi dia varmistaa Genoan tukevan peräti kahtatoista muistikanavaa.

Vaikka DDR5-muistien tuettu nimellistaajuus on AMD:lla DDR5-5200, se tukee luonnollisesti myös ylikellotusta, johon yhtiö kertoo panostaneensa erityisen paljon. Vielä toistaiseksi on kuitenkin mahdotonta arvuutella, mihin asti yhtiön muistiohjaimet tulevat venymään reaalikäytössä.

Siinä missä Intelillä muistien helppoon ylikellotukseen on tarjolla XMP-profiilit, on AMD tähän asti mennyt vastaavilla profiileilla ilman mitään omaa nimeä. DDR5:n myötä tähän on tulossa muutos ja HWiNFOn kehittäjien mukaan AMD:n vastaavat profiilit tunnettaisiin nimelä RAMP eli Ryzen Accelerated Memory Profile. Tuoreimpien huhujen mukaan teknologian nimeksi olisi kuitenkin lopulta tulossa EXPO eli EXtended Profiles for Overclocking. VideoCardz kertoo EXPOn sisältävän kaksi ylikellotusprofiilia, joista toinen olisi optimoitu korkealle muistikaistalle ja toinen tiukoille latensseille. Tiukkojen latenssien profiilin kerrotaan kuitenkin olevan valinnainen vaihtoehto muistivalmistajille.

