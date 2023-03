Testasimme Samsungin lähtöhinnaltaan 999 ja 1249 euron Galaxy S23- ja S23+-älypuhelimet.

Samsungin tämän vuoden Galaxy S23 -lippulaivamalliston käsittely aloitettiin kalleimmasta ja monipuolisimmasta Ultra-huippumallista. Sen jälkeen siirryimme edullisimpaan ja pienikokoisimpaan S23-perusmalliin ja viimeisenä testattavana vieraili edellämainittujen väliin asemoituva S23+.

Sekä S23 että S23+ perustuvat hyvin samaan tekniseen toteutukseen ja erikoina on lähinnä näytön ja akun koko. S23+:sta kiinnostuneiden kannattakin ensin lukea pohjalle S23:n testiartikkeli, jossa laitetta on käsitelty hieman syvällisemmin. S23+:n artikkelissa on keskitytty ensisijaisesti eroavaisuuksiin S23:een sekä S22+-edeltäjämalliin nähden.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S23

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S23+