Xiaomi esitteli vain 149 euron hintaisen Redmi 12C -älypuhelimen

Redmi 12C latautuu edelleen jo huomattavan vanhan Micro-USB-latausliitännän kautta.

Xiaomi on laajentanut Redmi-puhelinmallistoaan uudella Redmi 12C:llä, joka sijoittuu 149 euron suositushinnallaan markkinoiden edullisimpaan joukkoon.

Laitteen sisuksissa on MediaTekin Helio G85 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 3 Gt RAM-muistia ja 65 Gt tallennustilaa. Kyseessä on siis 4G-yhteyksiä tuleva laite. Redmi 12C:n 6,71-tuumainen näyttö tarjoaa HD+-resoluution ja kamerajärjestelmän osalta tarjolla on 50 megapikselin pääkamera 2 megapikselin syvyystietokameran kanssa.

Puhelimen 5000 mAh:n akku latautuu Micro-USB:n kautta maksimissaan 10 watin teholla. Käyttöjärjestelmänä Redmi 12C:ssä toimii Android 12, jonka päällä pyörii MIUI 13 -käyttöliittymä.

Redmi 12C:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 168,8 x 76,4 x 8,8 mm

Paino: 192 grammaa

6,71” IPS LCD -näyttö, 720 x 1650 -resoluutio, 500 cd/m 2 maksimikirkkaus

maksimikirkkaus MediaTek Helio G85 -järjestelmäpiiri

3 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, MicroSD-korttipaikka (max 1 Tt)

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Kaksoistakakamera 50 megapikselin pääkamera, f1.8 0,8 megapikselin syvyystietokamera

5 megapikselin etukamera, f2.2

3,5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija takakannessa

5000 mAh akku, Micro-USB, 10 watin latausteho

Android 12, MIUI 13

Xiaomin Redmi 12C:n myynti alkaa Suomessa 13. maaliskuuta kahtena eri värivaihtoehtona – Graphic Grey ja Ocean Blue.

Lähde: Xiaomin lehdistötiedote, Xiaomi