io-tech testasi Samsungin uuden edeltäjäänsä edullisemman Galaxy Z Fold3:n.

io-techin tuoreimmassa artikkelissa testipenkkiin on päässyt Samsungin kolmannen sukupolven taittuvanäyttöinen Galaxy Z Fold3 -älypuhelin. Laitteen suositushinta on tippunut edeltäjästään peräti 200 eurolla, mutta siitä huolimatta hintalappu on varsin muhkeat 1880 euroa.

Hintamuutosten lisäksi puhelin on saanut osakseen ymmärrettävästi rautapäivitykset Qualcommin Snapdragon 888 -lippulaivapiiriin, jonka parina on edellismallista tutut 12 Gt RAM-muistia ja mallista riippuen 256 tai 512 Gt tallennustilaa. Kamerajärjestelmä puhelimessa on puolestaan säilynyt ennallaan, eli mukana laajakulma-, tele, ja ultralaajakulmakamerat, joiden kaikkien resoluutio on 12 megapikseliä.

Kenties rautapäivitystä merkittävämpinä uudistuksina Fold3:een on kuitenkin tuotu mukaan IPX8-tason vedenkestävyys, sisänäytön alle sijoitettu etukamera sekä sisänäytön tuki S-Pen-kynälle.

Tässä artikkelissa tutustumme Samsung Galaxy Z Fold3:een reilun viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

