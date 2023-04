Testasimme Sennheiserin USB-liitäntäisen Profile-mikrofonin.

Audioalan jättiläinen Sennheiser on laajentanut tuotevalikoimaansa lähemmäs pelaajien ja striimaajien tarpeita uuden USB-liitäntäisen Profile-mikrofoninsa myötä ja nyt kyseinen uutuustuote on päätynyt myös io-techin testattavaksi. Profile on kondensaattorimikrofoni, joka tarjoaa kardioidi-suuntakuvion ja tukee korkeintaan 48 kHz 24 bit -äänen kaappaamista. Mikrofonille ei ole tarjolla minkäänlaista tietokoneohjelmistoa ja tarvittavat säätimet löytyvät suoraan mikrofonista itsestään.

Testiartikkelissa tutustumme Sennheiser Profilen ominaisuuksiin ja äänenlaatuun sekä tarjoamme tuttuun tapaan myös ääninäytteet mikrofonin kyvyistä.

