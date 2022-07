Testissä Sonyn uusi 27-tuumainen 4k-resoluution Inzone M9 -pelinäyttö.

io-techin testissä Sonyn uusi 27-tuumainen 4k-pelaamiseen suunnattu Inzone M9 -pelinäyttö. Käytössä on suora IPS-paneeli, joka tukee 144 hertsin virkistystaajuutta ja käytössä on 96 alueen FALD-taustavalaistus. Näytön ulkonäkö mukailee Playstation 5:stä tuttu mustavalkoista teemaa ja jalusta on suunnittelultaan massasta poikkeava. 1300 euron hinnalla näyttö on erittäin kallis.

Tutustumme tässä artikkelissa näytön ominaisuuksiin ja suoritimme sille kattavat mittaukset ja testit.

Lue artikkeli: Testissä Sony Inzone M9 -pelinäyttö