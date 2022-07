Xiaomi lanseerasi 12 Lite -älypuhelimensa globaalisti

Keskihintainen Xiaomi 12 Lite on tuoteperheensä edullisin vaihtoehto.

Xiaomi lanseerasi lauantaina 12-malliston Lite-mallin kansainvälisille markkinoille. Laite julkistettiin Kiinassa vajaa pari viikkoa sitten. Xiaomi 12 Lite täydentää viime vuoden lopussa Kiinassa julkaistua ja huhtikuussa Suomessa myyntiin tullutta Xiaomi 12 -mallistoa ja on seuraaja viime syksynä markkinoille tulleelle Xiaomi 11 Lite 5G NE -mallille. Edeltäjämallin tapaan Xiaomi korostaa uutuuden ohuutta ja muotoilua, joka on kyljistä kulmikkaampi kuin muissa Xiaomi 12 -malleissa. Kehys ja takakuori ovat mattapintaista muovia. Laitteen pinta-ala on hieman pienentynyt, mutta paksuutta on tullut 0,5 mm lisää ja myös paino on noussut 15 grammalla.

AMOLED-näytön koko ja resoluutio ovat pysyneet samana, mutta virkistystaajuus on kasvatettu 120 hertsiin ja maksimikirkkautta on lisätty. Järjestelmäpiirinä toimii edeltäjämallista tuttu runsas vuosi sitten julkaistu Snapdragon 778G, joka on ehkäpä hieman erikoinen valinta, sillä piiristä on olemassa myös uudempi 778G+-versio. Tallennustila on UFS 2.2 -tyyppiä ja muistikorttipaikasta on valitettavasti luovuttu. Pikalatauksen teho on tuplattu 67 wattiin ja 4300 mAh akun luvataan latautuvan täyteen runsaassa 40 minuutissa.

Pääkameran resoluutio on päivitetty 108 megapikseliin, perustuen Samsungin HM2 -sensoriin. Optista kuvanvakainta ei ole. Ultralaajakulmakamera käyttää perustason kahdeksan megapikselin sensoria ja tarjoaa tavanomaisen 120 asteen kuvakulman. Edeltäjän viiden megapikselin telemakro on valitettavasti vaihdettu kahden megapikselin tavalliseen makrokameraan. Etukamera on päivitetty käyttämään suurempaa 32 megapikselin sensoria sekä automaattitarkennusta. Lisäksi aiemmasta poiketen se sijaitsee nyt ylänurkan sijaan keskellä näytön yläreunaa.

Käyttöliittymänä toimii Android 12:n päällä pyörivä EMUI 13. Xiaomi lupaa laitteelle kolme suurta Android-versiopäivitystä sekä neljä vuotta tietoturvakorjauksia.

Xiaomi 12 Lite tekniset tiedot:

Ulkomitat: 159,3 x 73,7 x 7,29 mm

Paino: 173 grammaa

6,55” AMOLED-näyttö, 1080×2400, 10-bit, 120 Hz, 950 nit (peak) HDR10+, Dolby Vision

Gorilla Glass 5 edessä, muovikehys, muovinen takakuori

Qualcomm Snapdragon 778G -järjestelmäpiiri

6 tai 8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

LTE, 5G (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78), Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, NFC, (A)GPS, QZSS, GLONASS, Galileo, Beidou

Kolmoiskamerajärjestelmä: 108 megapikselin pääkamera (Samsung HM2, 1/1,52”, 0,7 um pikselikoko, nona-bayer-pikseliasettelu), f1.88 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/4″, 1,12 um pikselikoko), f2.2, 120° 2 megapikselin syvyystietokamera (1/5″, 1,75 um pikselikoko), f2.4 4K 30 FPS videokuvaus

32 megapikselin etukamera (Samsung GD2, 1/2,8″, 0,8 um pikselikoko), f2.45, automaattitarkennus

stereokaiuttimet, Dolby Atmos, optinen sormenjälkitunnistin näytön alla

4300 mAh:n akku, USB-C, 67 watin Turbo Charging -pikalataus

Android 12, MIUI 13 Päivityslupaus: 3 suurta Android-versiopäivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset



Xiaomi 12 Liten globaali suositushinta on 6 & 128 Gt variantille 399 dollaria, 8 & 128 Gt variantille 449 dollaria ja 8 & 256 Gt variantille 499 dollaria. Suomen hinnoista tai saatavuudesta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa. Värivaihtoehtoja ovat musta, pinkki ja vihreä.

Lähde: Xiaomi