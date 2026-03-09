Testasimme Sonyn 300 euron WF-1000XM6 -vastamelunappikuulokkeet.
Maaliskuu lähtee käyntiin io-techin kuuloketestipenkissä helmikuun lopulta tuttuun tapaan lippulaivaluokassa jatkaen. Samsungin uusien kärkinappien jälkeen testattavaksi nimittäin saapuivat Sonyn uudet WF-1000XM6 -napit, joiden suositushinta on 300 euroa. Hintansa vastineeksi kuulokkeet lupaavat 25 prosenttia edeltäjiään paremman vastamelun, päivitetyt kaiutinelementit sekä uudistetun muotoilun. Lisäksi mukana on edeltäjämalleista tuttuun tapaan LDAC-koodekkituki.
Tuoreessa testiartikkelissa otamme selvää tarjoavatko Sonyn uutuusnapit vastinetta varsin korkealle hinnalleen ja ovatko uutukaiset yhä vastamelultaan markkinoiden ehdotonta kärkeä.
Lue artikkeli: Testissä Sony WF-1000XM6 -nappikuulokkeet
