Clearwater Forest on jopa 288 Darkmont -ytimen prosessori ja sen valmistaminen Intel 18A -prosessilla on vakuuttanut paitsi toimitusjohtaja Lip-Bu Tanin, myös ulkopuolisia yrityksiä.

Intelin pitkään ongelmasta toiseen kompastellut tuotanto-osasto Intel Foundry on laittanut paljon likoon uuden Intel 18A -prosessin onnistumisen eteen. Nyt prosessilla tuotetut prosessorit on saatu tuotantoon myös palvelinpuolelle ja se näkyy myös markkinoiden kiinnostuksessa.

Intel on julkaissut uudet Clearwater Forest Xeon 6+ -prosessorit palvelimiin. Intel 18A -prosessilla valmistettavissa prosessoreissa on jopa 288 energiatehokasta Darkmont-ydintä, tuki AMX-laajennoksille (Advanced Matrix Extensions), 12 DDR5-8000-muistikanavaa ja 96 PCI Express 5.0 -linjaa, joista 64 tukee CXL 2.0 -standardia. Prosessorin paketoinnissa käytetään sekä edistynyttä Foveros Direct 3D -teknologiaa että EMIB-siltoja.

Xeon 6+ -prosessorit on suunnattu ensisijaisesti teleliikenteen sekä tekoälykuormien pilvi- ja reunalaskentaan. Sen sopii suoraan nykyisten Sierra Forest- ja Granite Rapids -prosesoreiden käyttämille emolevyille LGA 7529 -kannalla. Prosessori tukee sekä yhden että kahden prosessorin emolevyjä.

Itse prosessoria kenties merkittävämpää ainakin Intel Foundryn kannalta on se, että Clearwater Forest osoittaa Intel 18A -prosessin parantuneen selvästi. Aiemmin Intel on hyödyntänyt prosessia vain Panther Laken prosessorisirussa ja vielä vuosi sitten prosessin saantojen kerrotaan olleen heikkoja ja hyvin vaihtelevia. Silloin tuoreen toimitusjohtaja Lip-Bu Tanin kerrotaan harkinneen ongelmien vuoksi jo kaikkien munien kaatamista tulevan Intel 14A -prosessin koriin.

Intel 18A -prosessia saatiin kuitenkin parannettua nopeasti ja Panther Lake -prosessorit julkaistiin aikataulussaan. Ulkopuolinen kiinnostus prosessia kohtaan alkoi herätä viimeistään nyt Clearwater Forestin myötä ja kiinnostuksen kerrotaankin vakuuttanen Tanin prosessin tulevaisuuden osalta sille tasolle, että yhtiö tulee julkaisemaan parannellun Intel 18A-P -prosessin myös ulkopuolisten asiakkaiden käytettäväksi.

