Lenovo on julkaissut uuden LOQ-nimellä kulkevan pelitietokonemalliston, joka koostuu kahdesta kannettavasta tietokoneesta ja valmispöytätietokoneesta.

Kannettavien osalta tarjolla on 15- ja 16-tuumainen versio. Intelin 13. sukupolven Core-prosessorin sisältävät versiot kantavat mallinimia Lenovo LOQ 16IRH8 ja Lenovo LOQ 15IRH8, kun taas AMD:n Ryzen 7000 sarjan suorittimilla varustetut versiot kulkevat LOQ 16APH8- ja LOQ 15 APH8 -nimillä. Prosessorivalinnasta riippumatta pelikannettavat tulevat saataville NVIDIAn tuoreimmilla GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjaimilla.

Sisuksien jäähdytykseen LOQ-kannettavat käyttävät neljää lämpöputkea ja kahta tuuletinta, joiden yhteenlaskettu jäähdytysteho on valmistajan mukaan jopa 135 wattia. Näytön osalta LOQ-kannettavista 16-tuumainen malli on varustettu 350 nitin kirkkauteen yltävällä 16:10-kuvasuhteen WQXGA-resoluution ja 165 hertsin VRR-näytöllä ja 15-tuumainen malli puolestaan vastaavan nopeuden ja kirkkauden tarjoavalla 16:9-kuvasuhteen WQHD-näytöllä. Molemmat näytöt tukevat myös NVIDIA G-Sync -teknologiaa.

Akun osalta 16-tuumaiselle LOQ-kannettavalle luvataan 80 Whr:n akusta 7 tunnin akunkesto ja 15-tuumaiselle puolestaan 60 Whr:n akusta 6 tunnin akunkesto.

Lenovo LOQ Tower puolestaan on LOQ-malliston valmispelitietokone. Pöytätietokoneen kotelon tilavuus on 17 litraa ja sen sisuksiin on saatavissa 13. sukupolven Core i7-13700 -prosessori ja RTX 40 -sarjan näytönohjain. LOQ Tower tukee maksimissaan 32 Gt DDR4-3200 -muistia ja tallennusvaihtoehdoiksi on saatavilla niin 1 Tt PCIe NVMe -SSD kuin myös jopa 2 Tt:n 3,5” HDD-levy.

Lenovo LOQ 16 -kannettavien myynti alkaa kesäkuussa ja hinnat alkavat Intelin prosessoreilla 1199 eurosta ja AMD:n prosessoreilla 1149 eurosta. LOQ 15 -kannettavien myynnit puolestaan alkavat Intelin prosessoreilla toukokuussa 1149 euron hintaan ja AMD:n prosessoreilla kesäkuussa 1099 euron hintaan. Lenovo LOQ Tower 17IRB8 puolestaan tulee markkinoille toukokuussa 2023 799 euron lähtöhintaan.

Lähde: Lenovon lehdistötiedote