On-ear-tyyppiset kuulokkeet sopivat yhtiön mukaan monenlaiseen kaaliin nätisti ilman villasukkavirityksiä.

Kotimainen Valco on tullut tunnetuksi tuotteittensa ohella poikkeuksellisen luovaa kieltä käyttävistä lehdistötiedotteistaan. Uusien VMK15-vastamelukuulokkeiden tiedote ei sekään jätä lukijaa kylmäksi.

Valco VMK15:t ovat on-ear-tyyppiset vastamelukuulokkeet, jotka on suunniteltu yhtiötä lainaten pienipäisille käyttäjille. Kuulokkeita kuvaillaan keveiksi ja kompakteiksi, jotka mahtuvat monenlaiseen kaaliin ilman villasukkavirityksiä. Noin 300 grammaa painavien kuulokkeiden kupit ovat tuttuun tapaan verhottu kankaaseen ja niiden hallintaan käytettävät fyysiset painikkeet ovat nekin kankaan peitossa. Valoja kuulokkeista on turha etsiä.

VMK15-kuulokkeet perustuvat Qualcommin QCC3034-piiriin ja niissä käytetään uutta BT-antennia sekä Jasse ’Jazmanaut’ Kestin virittelemät säädöt. Kuulokkeet tukevat Bluetooth 5.1 -standardia sekä APTX HD-, SBC- ja AAC-koodekkeja. Mikrofonina toimii aiemmistakin yhtiön malleista tuttu CVC8. Ääntä tuotetaan uudenlaisten 45 mm:n elementtien avulla, jotka soivat 1050 mAh:n akun voimin jopa 55 tuntia vastamelu käytössä. Puheaikaa on puolestaan jopa 45 tuntia vastamelun kera ja lehdistötiedotteen perusteella 90 tuntia ilman sitä. Kuulokkeet ladataan USB-C-liitännällä ja lataus täyteen kestää 2-3 tuntia.

VMK15:n pakettiin kuuluu USB-C-latauskaapelin lisäksi 3,5 mm:n AUX-johto, lentokoneadapteri sekä matkakotelo. Niihin voi kytkeä myös erikseen myytävän puomimikrofonin, jos tuntee itsensä yhtiötä lainaten oman elämänsä intialaiseksi asiakaspalvelijaksi. Kuulokkeilla on kahden vuoden takuu ja niille luvataan korjauspalvelu Valcon toimesta sen jälkeenkin. Lisäksi kuulokkeet tukevat Valco-sovellusta, kunhan sellainen saadaan valmiiksi.

Valco VMK15 kuulokkeet on hinnoiteltu 139 euroon. Yhtiön konsernijohtaja Henri Heikkisen mukaan kuulokkeet ovat osa Valcon strategiaa tuoda uusia tuotteita markkinoille, jotta he voivat kerätä rahat myös köyhemmiltä ja pienipäisemmiltä ihmisiltä. Tulevaisuudessa yhtiö pyrkii tavoittelemaan myös rikkaita ja isopäisiä asiakkaita. Kuulokkeet ovat ennakkotilattavissa yhtiön verkkokaupasta välittömästi ja niiden toimitukset aloitetaan marras-joulukuun vaihteessa, mikäli kusti polkee tuotteet varastoon ajoissa.

