LG:n näyttöpaneeleita valmistava LG Display -siipi on julkistanut uusinta uutta OLED-rintamalle. Yhtiön uusin paneeli panostaa korkeamman virkistystaajuuden sijasta kuvanlaatuun.
LG Displayn mukaan sen uusi paneeli on maailman ensimmäinen 240 hertsin RGB Stripe -asettelulla varustettu OLED-paneeli. Koska Samsungin QD-OLED-paneelit eivät edusta samaa OLED-teknologiaa, pitänee väite myös paikkansa. RGB Stripe -asettelussa punainen, vihreä ja sininen alipikseli ovat pystypalkkeina rinta rinnan.
Uusi paneeli yltää 160 PPI:n pikselitiheyteen ja sillä tullaankin massatuottamaan ainakin ensi alkuun 27” 4K UHD -resoluution näyttöpaneeleita. Dynamic Frequency & Resolution- eli DFR-teknologian avulla paneelilta onnistuu 240 hertsin 4K-resoluution lisäksi myös Full HD -kuva 480 hertsin virkistystaajuudella.
LG Display kertoo tekevänsä yhteistyötä johtavien näyttömerkkien kanssa tuodakseen uuden OLED-paneelin markkinoille. Aikataulua siihen perustuville näytöille tiedote ei kuitenkaan kerro.
Lähde: Lehdistötiedote
