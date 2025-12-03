Muistivalmistajat ovat vastahakoisia pikaisille lisäpanostuksille tuotantoon mm. ylituotannon pelon vuoksi pahimman tekoälybuumin mentyä ohi.

Parhaillaan käynnissä oleva tekoälybuumi ei ota laantuakseen. Suuri osa buumin vaikutuksista kuluttajiin ovat olleet lähinnä välillisiä ennen hiljattain alkanutta muistihintojen raketointia. Käymme tässä uutisartikkelissa läpi tuoreimpia käänteitä muistimarkkinoiden saralla.

Maailman kolmanneksi suurin muistivalmistaja Micron on ilmoittanut poistuvansa kuluttajamarkkinoilta keskittyäkseen täysillä tekoälymarkkinoiden tarvitsemiin kehittyneimpiin muistipiireihin. Yhtiön kuluttajabrändi Crucialin nimen alla myytävien tuotteiden toimitukset markkinoille lopetetaan maailmanlaajuisesti helmikuun 2026 jälkeen.

Micronin kerrotaan siirtäneen huomiotaan jo pidempään enemmän ja enemmän kohti HBM-muisteja, joiden kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti tekoälybuumin vuoksi. Yhtiön bisnesjohtaja Sumit Sadana kertookin suoraan yhtiön tehneen kipeän päätöksen kuluttajamarkkinoiden hylkäämisestä mahdollistaakseen suuremman tuotannon ja tuen isommille yrityskumppaneilleen nopeammin kasvavilla markkina-aloilla.

AnandTech-sivustolta aiemmin tunnettu, nykyisin More Than Moore -analyytikkoyritystään ja TechTechPotato-kanavaansa pyörittävä Ian Cutress kertoo kuitenkin epäilevänsä, ettei Micron aio lopettaa täysin perinteisempien kuluttajamarkkinoillekin suunnattujen muistipiiriensä valmistamista. Sen sijaan niitä tultaisiin näkemään tulevaisuudessa muiden brändien valmistamissa muisteissa.

Kaksi suurinta DRAM-muistien valmistajaa Samsung ja SK Hynix ovat puolestaan ilmoittaneet keskittyvänsä tuotannon pikaisen lisäämisen sijasta pitkäaikaisiin tuottoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, etteivät yritykset tee nykyisen muistipulan vuoksi uusia lisäpanostuksia tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. Syyksi varovaisuuteen kerrotaan aiemmat tapaukset, joissa nopea tuotantokapasiteetin lisääminen on johtanut ylituotantoon ja sen myötä hintojen romahtamiseen.

Raporttien mukaan Samsung kykenee tällä hetkellä vastaamaan vain noin 70 prosenttiin sen DRAM-muistien kysynnästä. Tämän myötä yhtiön kerrotaan lopettaneen aiemmin käytössä olleen vuosittaiset sopimukset hintoineen ja siirtyneen sen sijasta vuosineljänneksittäisiin sopimuksiin ja sen myötä hinnoitteluun. SK Hynixin kerrotaan puolestaan kertoneen hiljattain muuttavansa noin puolet sen DRAM-tuotannosta hyödyntämään uusinta 1c-valmistusprosessia, mutta yhtiön tietävän jo valmiiksi, ettei se riitä kysynnän ytäyttämiseen. Myös SK Hynix odottaa muistihintojen jatkavan kohoamistaan vielä pitkään ja yhtiö siirtyy niin ikään aiempaa lyhyempien sopimusten käyttöön.

DRAMin ja HBM:n lisäksi myös esimerkiksi SSD-asemissa käytettävät NAND-piirit ovat muisteja. Transcendin kumppaneilleen lähettämässä kirjeessä kerrotaan, että tekoälymarkkinoiden nousevan kysynnän vuoksi se on saanut NAND-piiriensä toimittajilta Samsungilta ja Sandiskiltä vain ilmoituksia myöhästyvistä toimituksista. Yhtiö odottaa tilanteen jatkuvan yhtä haastavana vähintään seuraavan 3-5 kuukautta. Sandiskin on kerrottu lisäksi nostaneen piiriensä hintoja jopa 50 % marraskuussa.

