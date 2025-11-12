Toisin kuin yhtiön aiemmat Index-VR-lasit, Steam Frame voi toimia myös itsenäisesti ilman erillistä tietokonetta.

Valve esitteli Steam Machinen ja uuden Steam Controllerin rinnalla myös uudet virtuaalilasit. Kuten vuodot osasivat jo kertoa, niiden nimeksi annettiin Steam Frame.

Steam Frame eroaa Valven aiemmista Index-virtuaalilaseista merkittävästi monellakin tapaa. Uudet lasit ovat luonnollisesti kevyemmät, kompaktimmat ja mukavammat pitää päässä. Kenties isoin ero on kuitenkin siinä, ettei kyse ole enää vain erilliseen laitteeseen kytkettävistä virtuaalilaseista, vaan itsenäisestä yksiköstä, joka kykenee myös toimimaan virtuaalilaseina muille laitteille.

Virtuaalilasien sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 8 Gen 3 -järjestlemäpiiri, jonka tukena on 16 Gt LPDDR5X-muistia ja 256 Gt tai 1 Tt UFS-tallennustilaa, jota voidaan laajentaa microSD-kortilla. Kummallekin silmälle on oma 2160×2160-resoluution LCD-näyttönsä, jotka tukevat 72-120 hertsin virkistystaajuutta ja 144 hertsin ”kokeellista virkistystaajuutta”. Näyttöjen edessä on ns. pannukakkulinssit sekä silmän liikkeitä seuraavat sensorit. Lasien näkökenttä on parhaimmillaan 110 astetta.

Virtuaalilasien asentoa seurataan ulkoisten sensoreiden sijasta kameroiden avulla. Laseissa on neljä ulkoista mustavalkokameraa, jotka seuraavat samalla myös ohjaimia. Niissä on myös infrapunalähettimiä mahdollistamaan seuraamisen pimeässä. Valve Framesta löytyy myös käyttäjälle tarkoitettu laajennusportti, joka mahdollistaa erilaisten tulevaisuuden lisäosien, kuten lisäkameroiden, kytkemisen laseihin.

Äänentoisto on toteutettu suoraan lasien pantaan ja kummallekin korvalle on omistettu kaksi kaiutinelementtiä. Myös mikrofoneja on kaksin kappalein. Pannassa on myös takaraivoa vasten asettuva 21,6 wattitunnin akkuelementti ja pannalla onkin yhteensä painoa 245 grammaa. Tietokoneen ja näytöt sisältävän osuuden paino on puolestaan 185 grammaa.

VR-lasien käyttöjärjestelmänä toimii SteamOS ja jos niitä halutaan käyttää tietokoneen jatkeena, on yhteys langaton. Valvella on hihassaan myös ässä, jota harva osasi odottaa: Fex. Fex on käännöskerros, joka mahdollistaa Windows-pelien pelaamisen lasien Arm-järjestelmäpiiriin voimin.

Laseista löytyy Wi-Fi 7 2×2 -tuki, mikä mahdollistaa Wi-Fin käytön muutoin vain samalla, kun VR-striimi kulkee 6 GHz:n taajuusalueella. Mukana tuleva Wi-Fi-adapteri PC:lle tukee 6 GHz:n Wi-Fi 6E -standardia. Bluetooth on tuettuna 5.3 versiona. Langattomien yhteyksien lisäksi laseista löytyy USB-C 2.0 -liitäntä, joka tukee datan siirtoa sekä 45 watin USB-PD-latausta.

Steam Framen mukana tulee kaksi uutta VR-ohjainta. Vasemmasta löytyy dpad-ohjain, Steam-painike sekä peukalotatti ynnä kahvapainike, kun oikeassa on kahvapainikkeen lisäksi toimintonäppäimet, Steam-painike ja toinen peukalotatti. Kummassakin on lisäksi olkapääpainike ja liipaisin. Niissä kerrotaan olevaan koko ohjaimet kattava kapasitiivinen kosketuksentunnistus, mikä mahdollistaa myös sormien seurannan. Ne yhdistyvät virtuaalilaseihin omalla 2,4 GHz:n taajuudella toimivalla yhteydellään. Kumpaankin ohjaimeen sopii yksi AA-paristo, minkä luvataan kestävän käytössä noin 40 tuntia.

Valve ei paljastanut Steam Framen hintaa vielä tässä kohtaa, mutta niiden huhutaan olevan Indexiä edullisemmat. Virtuaalilasit on tarkoitus saada myyntiin ensi vuoden alkupuolella.

Lähteet: Valve, UploadVR