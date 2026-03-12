Project Helix tulee nojaamaan vahvasti AMD:n FSR Next -teknologioihin, kuten neuraalirenderöintiin ja seuraavan sukupolven koneoppimispohjaisiin skaalaimeen ja useampien lisäruutujen generointiin.

Microsoftin uusi Xbox-johtaja Asha Sharma kertoi hiljattain tulevan Xbox-konsolin koodinimen olevan Project Helix. Nyt yhtiö on yhteistyössä AMD:n kanssa kertonut GDC-konferenssissä yksityiskohtia tulevasta sekä Xbox- että PC-pelejä pyörittävästä konsolistaan.

Xbox Project Helix käyttää AMD:n semi-custom järjestelmäpiiriä, joka on suunniteltu Microsoftin mukaan seuraavan sukupolven DirectX:lle ja FSR:lle, jonka koodinimeksi AMD paljasti FSR Diamondin. Sen kerrotaan tarjoavan kertaluokan hyppyä säteenseurantasuorituskyvyssä ja -ominaisuuksia sekä integroivan älykkyyden suoraan osaksi grafiikka- ja laskentaliukuhihnoja. Yhtiön mukaan ensimmäiset Xbox Project Helix -kehityskitit tullaan toimittamaan kehittäjien käsiin vuoden 2027 aikana. Aikataulu sopii konsolin julkaisulle povattuun 2027-2028 haarukkaan.

🚀 Big moment for the future of gaming. Thrilled to partner with @Xbox and @asha_shar on Project Helix, a multi-year deep co-engineering partnership driving next-gen performance, breakthrough graphics, and compatibility with your existing Xbox game library. Powering the… pic.twitter.com/twGyonqgQS — Jack Huynh (@jackhuynh) March 11, 2026

IGN:n on julkaissut paikan päältä valokuvan Microsoftin esityksestä, jossa uusia ominaisuuksia perataan tarkemmin. Järjestelmäpiirin kerrotaan jo edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi tukevan grafiikkaohjaimen itse ohjaamaa Work Graph -työskentelyä. Se toistaa myös AMD:n Jack Huynhin kertomat X:ssä ominaisuudet: Project Helix yhdessä FSR Diamondin kanssa on suunniteltu seuraavan sukupolven neuraalirenderöinnille, tukevan seuraavan sukupolven koneoppimiseen perustuvaa skaalainta ja seuraavan sukupolven koneoppimiseen perustuvaa usean ruudun generointia. Myös Ray Regenerationista tullaan julkaisemaan seuraavan sukupolven versio säteen- ja polunseuranta käyttöön. Konsoli tulee lisäksi tukemaan Neural Texture Compression -pakkausta sekä DirectStoragen uutta Zstd- eli Zstandard-pakkausta

Lähteet: Microsoft, IGN