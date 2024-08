Viitteitä ROG Ally -tuesta saatiin SteamOS:n viimeisimmässä päivityksessä, jossa mainittiin erikseen tuki tietokoneen 'ylimääräisille' painikkeille.

Linux-käyttöjärjestelmät ovat nostanut viime vuosina profiiliaan myös pelaajien keskuudessa, kun yhä useampi Windowsille suunniteltu peli pyörii nyt myös avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmällä. Pelit on saatu pyörimään Linuxilla käännöskerrosta hyödyntäen, josta kuuluu iso kiitos paitsi Winelle, myös Valvelle joka kehittää Wine-pohjaista Proton-käännöskerrostaan aktiivisesti yhdessä Winen kehittäneen CodeWeaversin kanssa.

Valvella on Linux-yhteensopivuudessa myös oma lehmä ojassa, sillä sen käsikonsoliluokan tietokone Steam Deck luottaa nimenomaan Linuxiin ja tarkemmin SteamOS-käyttöjärjestelmään. SteamOS on Arch Linux -pohjainen käyttöjärjestelmä, johon on leivottu sisään Steamin itsensä lisäksi mm. Proton-käännöskerros ja peleille optimoitu Gamescope-komposiittori.

SteamOS on virallisesti saatavilla vain Steam Deckille, mutta markkinoilta löytyy myös vaihtoehtoisia vastaavaa toiminnallisuutta ja Steamin tarjoavia ratkaisuja, joiden toimivuus ja SteamOS:ää vastaavuus vaihtelee jonkin verran. Pian käyttäjien ei kuitenkaan tarvitse enää katsella välttämättä aidan taa vihreämmän ruohon perässä.

Valven tuorein SteamOS päivitys herätti huomiota maininnalla tuesta Asuksen ROG Allyn ’ylimääräisille’ painikkeille. Ulkopuolisen laitteen ominaisuuksien tukeminen vain Steam Deckille asentuvassa SteamOS:ssä kuulostaa helposti erikoiselle, mutta nyt Valvelta on saatu suora varmistus yhtiön aikeista laajentaa käyttöjärjestelmän yhteensopivuutta myös muille laitteille. Sinänsä asia ei ole yllätys, sillä Valve on puhunut jo kauan sitten halustaan tuoda käyttöjärjestelmä kaikkien saataville.

The Vergen haastattelema Valven Lawrence Yang varmisti sivustolle, että maininnassa ROG Allyn näppäintuesta on kyse nimenomaan yhtiön tuesta 3. osapuolten laitteille. Yangin mukaan yhtiö työskentelee jatkuvasti laajentaaksen SteamOS-tukea muillekin käsikonsoliluokan tietokoneille. Hän kertoo työn edistyvän tasaiseen tahtiin, mutta että työtä riittää vielä valmiin kokemuksen tarjoamiseen.

Kolikossa on kuitenkin aina kaksi puolta ja vaikka Valve julkaisisikin SteamOS:n omasta puolestaan ROG Ally -yhteensopivana, se ei vielä tarkoita Asuksen siunaavan tukea. The Vergen toimittaja Sean Hollister kertoo Asuksen maininneen Windowsiin päätymiselle olleen lukuisia syitä, vaikka toisaalta ei yhtiöllä olisi vielä ollut mahdollisuuttakaan valita tilalle SteamOS:ää.

Valven tiedetään suunnitelleen SteamOS:n nykyisen 3-version tuomista käsikonsoliluokan lisäksi myös yleisesti kaikille tietokoneille asennettavaksi. Yangin mukaan myös tämä projekti on edelleen aktiivisessa kehitystyössä ja edistyy pikkuhiljaa, mutta myös sillä rintamalla riittää edelleen töitä tehtäviksi.

