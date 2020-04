Valven Source-pelimoottorin lähdekoodit vuotivat nettiin

Tämän hetkisten tietojen perusteella näyttää todennäköisimmältä, että lähdekoodit ovat vuotaneet pelimoottorin lisensoineen ulkopuolisen studion käsistä, eikä esimerkiksi tietomurron seurauksena.

Valven kehittämän Source-pelimoottorin juuret juontavat Goldsrc:n kautta aina legendaariseen John Carmackin ja id Softwaren kehittämään Quake-pelimoottoriin. Sittemmin yhtiö on julkaissut uudemman Source 2 -pelimoottorin, mutta alkuperäisen Sourcen kehitystyö ei päättynyt siihen.

Tänään Twitteriin kantautui Steam Database -tilin kautta tieto, että Sourcen lähdekoodi on vuotanut nettiin. Tarkemmin kyse on Counter-Strike: Global Offensive- ja Team Fortress 2 -pelien vuosille 2017 ja 2018 päivätyistä lähdekoodeista, jotka Valve on antanut pelimoottorin lisensoineiden studioiden käyttöön.

Tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa, mitä reittiä lähdekoodit vuotivat nettiin. Epäilyt kuitenkin kohdistuvat tällä hetkellä pelimoottorin lisensoineisiin studioihin, eikä ole viitteitä, että esimerkiksi Valven palvelimille olisi päästy murtautumaan.

