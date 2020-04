Saataville tulee Edge+-lippulaivamalli sekä ylemmän keskiluokan Edge.

Motorola on esitellyt odotetusti hetki sitten uudet Edge-lippulaivamallinsa. Yritys lanseerasi uutuudet ”absolute everything” -iskulauseella ja kertoo niiden tarjoavan kaikkea yhdessä laitteessa. Malleja on kaksi – Edge+ ja edullisempi Edge.

Edge+-huippumallissa on 6,7-tuumainen ”Endless Edge” -näyttö, jonka pitkät sivut kaartuvat lähes 90 astetta laitteen kylkiin. Ohjelmiston avulla näytön reunaa hyödynnetään pyyhkäisyeleissä sekä erinäisten tietojen näyttämisessä silloin kun puhelin ei ole kädessä. Moto Game -tilassa käyttäjä voi hyödyntää näytön reunaan ilmestyviä kahta painiketta olkanäppäiminä. Motorola sanoo rakenteen läpäisseen sisäisissä testeissä IP68-vaatimukset, mutta virallisesti se on vain roiskesuojattu.

Järjestelmäpiirinä on huippumallille sopivaan tapaan Snapdragon 865 ja sen parina 12 Gt RAM-muistia sekä 256 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa. 5G-yhteydet ovat tuettuna sekä alle 6 Ghz:n että mmWave-taajuusalueilla ja myös uusi WiFi 6 -standardi on tuettuna. Motorola kehuu Edge+:n stereokaiuttimia markkinoiden äänekkäimmiksi ja tehokkaimmiksi. Niiden ohella tarjolla on myös 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Takaa löytyy 108 megapikselin pääkamera, 16 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä kahdeksan megapikselin telekamera kolminkertaisella zoomilla. Etukameran tarkkuus on 25 megapikseliä ja se sijaitsee reiässä näytön ylänurkassa. 5000 mAh akku tukee 18 watin langallista latausta ja 15 watin langatonta latausta sekä viiden watin käänteistä langatonta latausta.

Molempien Edge-mallien Android 10 -käyttöjärjestelmä on lähes kustomoimaton ja valmistaja lupaa sille yhden Android-versiopäivityksen. Android One -tukea ei siis valitettavasti ole.

Edge+:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,1 x 71,4 x 9,6 mm

Paino: 203 grammaa

6000-sarjan alumiinirunko, Gorilla Glass 6, roiskesuojattu rakenne

6,7″ AMOLED-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, HDR10+, 90 Hz

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

256 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa

Snapdragon X55 -modeemi, 5G, Sub 6 GHz & mmWave

LTE Cat.18/20 -yhteydet, Dual SIM

WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS

Neloistakakamera: 108 megapikselin 1/1,33″ sensori 0,8 um pikselikoolla, Quad Bayer -suodatin, f1.8 OIS 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,0 um pikselikoko, f2.2, 117 asteen kuvakulma 8 megapikselin telekamera, 1,0 um pikselikoko, f2.4, 3x optinen zoom, OIS 3D ToF -syvyystietokamera kaksois-LED-salama 6K 30 FPS & 4K 30 FPS videokuvaus, 1080p 120 FPS hidastuskuvaus

25 megapikselin etukamera, f2.0, Quad Bayer

stereokaiuttimet, 3,5 mm ääniliitäntä

5000 mAh akku, USB 3.1 Type-C, 18 W Turbo Charging -pikalataus, 15 watin langaton lataus, käänteinen langaton lataus

Android 10

Motorola Edgessä on sama 6,7-tuumainen näyttö sekä stereokaiuttimet kuin kalliimmassa sisarmallissa. Näytöstä tosin puuttuu HDR10+-tuki. Ulkomitat ovat lähellä, mutta eivät täysin samat – painoa on 15 grammaa vähemmän. Järjestelmäpiiriksi on valittu Snapdragon 765G, joka sisältää integroidun 5G-modeemin. Toisin kuin kalliimmassa sisarmallissa, perus-Edgelle luvataan IP54-suojausluokitus.

Tallennustilaa on 128 Gt ja perustuu vanhempaan UFS-tekniikkaan ja RAM-muistia on maltillisemmat 6 Gt. Toisin kuin plussassa, tallennustilaa voi laajentaa jopa teratavun muistikortilla. Yhteyspuolelta puuttuu WiFi 6 -tuki. Takakameran pääkamera perustuu 64 megapikselin sensoriin ilman optista vakainta. Ultralaajakulmakamera on sama kuin plussassa, mutta telekameran polttoväli on pienempi ja siitä uupuu optinen vakain. Akun kapasiteetti on isoveljeä 500 mAh pienempi ja langattoman latauksen tuki on jäänyt pois matkasta.

Edgen tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,64 x 71,1 x 9,29 mm

Paino: 188 grammaa

6000-sarjan alumiinirunko, Gorilla Glass 5 -näyttölasi, muovinen takakuori, IP54-suojaus

6,7″ OLED-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, 90 Hz

Qualcomm Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Gold, 1×2,2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1,8 GHz Kryo 475 Silver, Adreno 620 GPU)

6 Gt LPDDR4X RAM-muistia

128 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa (1 Tt muistikorttipaikka)

Snapdragon X52 -modeemi, 5G Sub 6 GHz

LTE Cat.13/16 -yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 5.1, NFC

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou

Neloistakakamera: 64 megapikselin 1/1,72″ sensori 0,8 um pikselikoolla, Quad Bayer -suodatin, f1.8 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,0 um pikselikoko, f2.2, 117 asteen kuvakulma 8 megapikselin telekamera, 1,12 um pikselikoko, 2x optinen zoom, f2.4 3D ToF -syvyystietokamera kaksois-LED-salama 4K 30 FPS videokuvaus, 1080p 120 FPS hidastuskuvaus

25 megapikselin etukamera, f2.0, Quad Bayer

stereokaiuttimet, 3,5 mm ääniliitäntä

4500 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 18 W Turbo Charging -pikalataus

Android 10

Edge-mallien ennakkomyynti alkaa suomessa 4. toukokuuta ja laitteet tulevat saataville 15. toukokuuta. Edge+:n suositushinta Suomessa on 1099 euroa ja Edgen 599 euroa. Motorola tarjoaa kaikille puhelimensa ennakkoon varaaville langattomat Vervebuds 800 -kuulokkeet kaupan päälle. Edge tulee saataville Solar Black ja Midnight Magenta -väreissä, Edge+ puolestaan Thunder Grey ja Smoky Sangria -väreissä.



Lähteet: Motorola