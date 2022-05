Venäläinen Dannie kehittää kiinalaista Zhaoxin KaiXian x86-järjestelmäpiiriä käyttävää emolevyä

Kiinalaisprosessoriin turvautuminen on käytännössä välttämätöntä AMD:n ja Intelin lopetettua tuotteittensa toimituksen maahan.

Venäjä on joutunut koko länsimaisen maailman eristämiseksi sen hyökättyä Ukrainaan. Sodan myötä esimerkiksi AMD, Intel ja NVIDIA ovat kaikki lopettaneet tuotteittensa toimittamisen maahan ja esimerkiksi TSMC on kieltäytynyt valmistamasta mitään venäläisyrityksille.

Nyt Venäjällä, Kiinassa, Liettuassa ja Turkissa toimiva valmistaja Dannie on lähtenyt pureutumaan puuttuvien prosessoreiden pulaan kiinalaisprosessoreilla. Zhaoxin on saanut kehitettyä omia KaiXian x86-prosessoreitaan VIAn lisenssin avulla.

Dannien BX-Z60A on mATX-kokoluokan emolevy, johon on integroitu Zhaoxin KaiXian KX-6640MA -järjestelmäpiiri. Järjestelmäpiirissä on kahdeksan LuJiaZui-arkkitehtuuriin perustuvaa x86-ydintä, 4 Mt L2-välimuistia ja se toimii 2,1-2,7 GHz:n kellotaajuuksilla. Prosessorin TDP-arvo on 25 wattia ja se tukee 16 PCIe 3.0 -linjaa ja DDR4-muisteja. Emolevyn liitinvalikoimasta löytyy muun muassa M.2-2280- ja M.2-2230-liittimet, kolme SATA-3-liitintä, USB-liittimiä, HMDI- ja VGA-littimet, gigabitin verkko-ohjain, PS/2-liittimet ja 3,5 mm:n ääniliittimet.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten suorituskykyisiä KaiXian KX-6640MA -prosessorit käytännössä ovat, mutta varmaa on, että ne ovat vielä kaukana AMD:n ja Intelin nykyprosessoreiden takana.

Itse järjestelmäpiirin suunnitellut Zhaoxin on kommentoinut Tom’s Hardwarelle, että he aikovat jatkossakin keskittyä vain Kiinan markkinoihin. Viesti on tulkittavissa siten, ettei yhtiöllä ole suoraan ollut osaa tai arpaa Dannien toimiin.

Lähde: Tom’s Hardware