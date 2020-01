Video: Asuksen ROG Strix GeForce RTX 20 -näytönohjaimet ja COD: MW säteenseurannalla

Videolla esittelyssä Asuksen ROG Strix -malliset GeForce RTX 20 Super -sarjan näytönohjaimet ja Call of Duty: Modern Warfare -pelin säteenseurannalla toteutetut varjot.

Kaupallinen yhteistyö Asuksen kanssa

Tutustumme videolla Asuksen ROG Strix -mallisiin GeForce RTX 20 -sarjan Super-näytönohjaimiin ja mukana ovat OC-versiot 2080 Super-, 2070 Super- ja 2060 Super-malleista. Lisäksi kokeiltavana on uusi Call of Duty: Modern Warfare -peli, jonka varjot on toteutettu DirectX Raytracing- eli säteenseurantaominaisuudella.

Asuksen ROG Strix -mallisissa näytönohjaimissa on käytössä yhtiön omaan suunnitteluun pohjautuvat piirilevy ja jäähdytysratkaisu. NVIDIAn omiin referenssinäytönohjaimiin verrattuna näytönohjainvalmistajien omiin suunnitelmiin perustuvat näytönohjaimet tarjoavat yleensä alhaisemmat lämpötilat grafiikkapiirille, muisteille ja virransyötölle, hiljaisemman melutason ja korkeampien kellotaajuuksien myötä paremman suorituskyvyn.

Asuksen ROG Strix -näytönohjaimissa on lisäominaisuuksina muun muassa Aura Sync -liitin RGB-valaistuksen säätämiseen ja synkronoimiseen, 2 kpl Fan Connect -tuuletinliittimiä, joilla kotelotuulettimien kierrosnopeutta saadaan ohjattua grafiikkapiirin lämpötilan mukaan sekä 2 kpl HDMI-näyttöliitäntöjä.

Asuksen GeForce RTX 20 Super sarjan näytönohjaimien ROG Strix -mallit löytyvät muun muassa Jimm’sin valikoimista.

Call of Duty: Modern Warfare -pelissä DirectX Raytracing- eli säteenseuranta on käytössä varjoissa ja ominaisuuden käyttäminen vaikutti 1080p- ja 1440p-resoluutioilla keskimääräiseen ruudunpäivitynopeuteen noin 20-30 %. DirectX Raytracing -ominaisuus käytössä suorituskyky pysyi kaikilla näytönohjaimilla yli 60 FPS:ssä.

Jos pidit videosta, käy tykkäämässä, tilaa io-techin YouTube-kanava, anna kommenteissa palautetta ja kehitämme videokonseptia lisää, kiitos!

Katso video Youtubessa