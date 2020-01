io-tech testasi pelikäyttöön suunnatun aktiivijäähdytetyn Red Magic 3S -pelipuhelimen.

Kun älypuhelinmarkkinoilla on vallinnut hetken hieman seesteisempi vaihe, on io-techin toimituksessa ehditty tutustumaan myös hieman erikoisempiin ja harvinaisempiin puhelimiin. Viime viikolla julkaisimme testin iskunkestävästä Ulefone Armor 7:stä ja nyt vuorossa on pelaamiseen suunnattu Nubia Red Magic 3S.

Valmistajan omasta verkkokaupasta 479 euron lähtöhintaan tilattavissa olevan Red Magic 3S:n suurimpia erikoisuuksia ovat 90 Hz:n 6,65-tuumainen AMOLED-näyttö, Snapdragon 855+ -järjestelmäpiirin tuulettimella toteutettu aktiivijäähdytys, kaksi kapasitiivista kosketuspainiketta puhelimen kyljessä sekä puhelimen takakuoresta löytyvä RGB-valo.

Tutustumme artikkelissa puhelimeen noin viikon käyttökokemuksien pohjalta ja keskitymme erityisesti sen erikoisominaisuuksiin.

Lue artikkeli: Testissä Nubia Red Magic 3S