Video: DDR5-muistiopas

Tutustumme videolla DDR5-muistien uusiin ominaisuuksiin, mitä uutta ne tuovat mukanaan ja miten ne eroavat DDR4-muisteista.

Intel julkaisi aiemmin tässä kuussa uudet Alder Lake -koodinimelliset 12. sukupolven Core-prosessorit, joiden muistiohjain tukee DDR4-muistien lisäksi uusia DDR5-muisteja. Samalla myyntiin saapui DDR5-tuella varustetut Z690-emolevyt, mutta itse DDR5-muistien saatavuus on toistaseksi ollut haastava.

DDR4- ja DDR5-muistit eikä emolevyt ole keskenään yhteensopivia. DDR4-muisteja ei voi käyttää DDR5-emolevyllä eikä päinvastoin. Rajoitus on toteutettu fyysisesti eli DDR5-muisteissa liittimen keskellä oleva rako on eri kohdassa kuin DDR4-muisteissa. Uutta emolevyä osteassa on siis syytä varmistaa, että tulee ostettua keskenään yhteensopiva emolevy ja muistit.

Kuluttajille suurimmat näkyvimmät uudistukset ovat DDR5-muistien korkeammat siirtonopeudet ja isompi CAS-latenssi. Korkeammilla kellotaajuuksilla saavutetaan prosessorin ja muistien välille entistä suurempi kaistanleveys, mutta viive prosessorin ja keskusmuistin välillä saattaa alkuun olla suurempi kuin parhailla DDR4-muisteilla, mutta paranee ajan myötä korkeammilla kellotaajuuksilla.

XMP-profiili on DDR5-muisteissa päivittynyt 3.0-versioon ja jatkossa käytössä on yhteensä eri 5 profiilia. 3 näistä voi olla valmistajan valmisprofiileita ja kahteen käyttäjä voi itse tallentaa omat muistiasetukset. Corsairin iCue-sovelluksella näitä profiileita voi luoda ja tallentaa Windowsista käsin. Kannattaa muistaa, että se muistien XMP-profiili täytyy käydä itse ottamassa biosista käyttöön, jotta muistit toimii niille speksatuilla asetuksilla.

DDR5-muisteja on myynnissä julkaisun yhteydessä 16 gigatavun kokoisina muistikampoina ja kahden muistikamman eli 32 gigatavun settien hinnat ovat noin 300 eurosta ylöspäin. Valitettavasti DDR5-muistien saatavuus on tällä hetkellä erittäin huono, eikä niitä löydy juurikaan jälleenmyyjiltä varastosta.

