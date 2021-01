Unboksattavana ja pelikäytössä kokeiltavana Samsungin 1200 euron kaareva lippulaivanäyttö.

Kaupallinen yhteistyö Samsungin kanssa

Samsung Odyssey G9 on 49-tuumainen 5120×1440 -resoluution Super Ultra Wide -pelinäyttö, jossa on 1000R kaareva VA-paneeli, joka tukee 240 hertsin virkistystaajuutta. Käytännössä näytössä on yhdistetty kaksi 2560×1440-resoluution paneelia vierekkäin ja kuvasuhde on 32:9.

Ensimmäisessä videossa näyttö unboksataan, kasataan käyttökuntoon ja esitellään sen avainominaisuudet.

Videon toisessa osassa kokeillaan pelaamista neljällä eri pelillä 5120×1440-resoluutiolla ja GeForce RTX 3090 -näytönohjaimella.

Jos pidit videosta niin tilaa io-techin YouTube-kanava ilmaiseksi, kiitos!

Katso videot Youtubessa