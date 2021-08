Videolla rakennetaan näppäimistö Glorious Gaming PC Racen 200 euron hintaiseen GMMK Pro -runkoon.

Kytkiminä käytössä tuntopisteelliset Glorious Panda -kytkimet ja näppäinhattuina PBT-muoviset EBPT Spectrumit. Näppäimistön kokonaishinta on 425 euroa.

Alumiinista CNC-koneistettu 1,5 kilogramman painoinen GMMK Pro -runko esiteltiin viime vuoden lopulla ja nyt markkinoille on saapunut ISO-näppäinasettelulla varustettu versio. 200 euron hintainen näppäimistörunko on 75 % kokoinen ja sen oikeassa ylänurkassa on rulla, joka toimii vakiona äänenvoimakkuuden säätimenä, mutta se on uudelleenohjelmoitavissa. Videolla käydään läpi alusta loppuun näppäimistön rakennusprosessi, joka alkaa stabien puhdistuksella sillä testiyksilö on erästä, jossa rasvaa on käytössä liikaa. Ohjeet puhdistamiseen ja rasvat keränneiden stabien pehmustetarrojen poistamiseen löytyy Gloriouksen omilta kotisivuilta.

Glorious Panda -kytkinten rasvaamisesta on tulossa oma videonsa, tämän videon aiheena oli GMMK Pro -runko.

