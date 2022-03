Video: Testissä HP Omen 45L -valmistietokone

Suorituskykyisen tietokoneen testeissä törmättiin erikoisuuksiin prosessorin käyttäytymisessä ja keskusmuistien konfiguroinnissa.

Tammikuussa CES 2022 -messujen yhteydessä esitelty HP Omen 45L -valmistietokone on varustettu patentoidulla Cryo Chamber -kammiolla, johon on eristetty prosessorin nestekierron jäähdytin tuulettimineen. Ideana on, että jäähdyttimelle puhalletaan viileää, eikä kotelon sisällä näytönohjaimen esilämmittämää ilmaa.

Testissä ollut lippulaivamalli on varustettu Intelin uudella Alder Lake -koodinimellisellä Core i9-12900K -prosessorilla, 64 gigatavulla DDR4-muistia ja GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimella. Tallennustilasta vastaa 2 teratavun SSD ja 2 teratavun kiintolevy ja virtalähde on 800-wattinen.

Näyttävän ulkonäön, valaistuksen ja siistin johtojenhallinnan lisäksi kokoonpano saa kiitosta erinomaisesta päivitettävyydestä tulevaisuutta ajatellen.

Testeissä perehdyttiin perusasioiden lisäksi prosessorin ja muistien käyttäytymiseen pintaa syvemmältä. Vakioprofiililla kaikkien ytimien rasituksessa prosessorin tehonkulutus kuristettiin minuutin jälkeen 240 watista 125 wattiin, joka tarkoittu Cinebench R23 -testissä -14 % heikompaa tulosta kuin rajoittamattomana. Suorituskykyisessä Turbo-tilassa suorituskyky parani lähelle täyttä potentiaalia, mutta melutaso nousi käsittämättömän äänekkääksi 54 desibeliin, kun yleisesti io-techin testesseissä yli 40 desibeliä on pidetty äänekkään rajana.

DDR4-muistia kokoonpanosta löytyy 64 gigatavua ja ne toimivat varsin vaatimattomalla DDR4-3200-nopeudella ja todella löysillä CAS 22 -latensseilla. Muistit on kuitenkin speksattu ja niiden XMP-profiilissa on DDR4-3733-nopeus, joka saadaan käyttöön Omen Gaming Hub -sovelluksen ylikellotusosion kautta, mutta samalla muistiohjaimen kellotaajuus tippuu puoleen ja muistien latenssi kasvaa entisestään.

Peleissä kokoonpano toimi suhteellisen normaalisti ja suorituskyky oli hyvällä tasolla, vaikka grafiikkapiirin 81 asteen lämpötilaa voidaan pitää korkeana ja kokoonpanon 43 desibelin melutasoa hieman äänekkäänä.

