AMD Ryzen 7 5800X3D saapuu myyntiin 20. huhtikuuta kuuden edullisemman mallin rinnalla

Maailman nopeaimmaksi peliprosessoriksi kehuttu 5800X3D saa rinnalleen kuusi uutta Ryzen-perusprosessoria.

AMD esitteli 3D V-Cache -välimuistilla varustettua Ryzen-prototyyppiä jo viime vuonna, mutta markkinoille ne on saatu vasta palvelinpuolen Epyceinä. Nyt yhtiö on vihdoin toimittamassa uutuutta myös kuluttajapuolelle.

AMD Ryzen 7 5800X3D saapuu myyntiin 20. huhtikuuta. Prosessorin suositushinta on 449 dollaria eli samaan hintaan, kuin alkuperäinen Ryzen 7 5800X oli julkaisussaan. Suomessa 5800X maksoi julkaisussaan noin 480 euroa. Yhtiön mukaan prosessori on markkinoiden suorituskykyisin peliprosessori ja peittoaa neljällä lisäytimellä varustetun Ryzen 9 5900X:n noin 15 %:n marginaalilla.

Ryzen 7 5800X3D -prosessori on varustettu kahdeksalla Zen 3 -ytimellä, jotka tukevat SMT-teknologiaa. Normaalin 32 Mt:n L3-välimuistin lisäksi siinä on kuitenkin myös erillisellä piisirulla 64 Mt L3-välimuistia. Välimuistisiru on sijoitettu fyysisesti prosessorisirun välimuistien päälle ja ne kommunikoivat TSV-läpivientien (Through-Silicon-Via) avulla. Ensitestien perusteella lisävälimuisti kasvattaa viiveitä korkeintaan nimellisesti.

AMD julkaisee samalla myös uusia edullisempia Ryzen-prosessorimalleja. Ryzen 5 5500, 5 5600 ja 7 5700X perustuvat Zen 3 -arkkitehtuuriin ja Ryzen 3 4100, 5 4500 ja 5 4600G Zen 2 -arkkitehtuuriin. Ryzen 5 4600G on varustettu lisäksi integroidulla Vega-grafiikkaohjaimella. Tuttuun tapaan Ryzen 3 -sarja on neliytimisiä, Ryzen 5:t kuusiytimisiä ja Ryzen 7:t kahdeksanytimisiä. Löydät prosessoreiden tarkemmat tiedot ja Yhdysvaltojen verottoman hintatason yllä olevista dioista.

Kirsikaksi kakun päälle AMD on tuomassa vihdoin Zen 3 -tuen 300-sarjan piirisarjoille myös täysin virallisesti. A320-, B350- ja X370 -emolevyt saavat tuen AGESA 1.2.0.7 -päivityksen myötä, mutta se vaatii luonnollisesti oman panoksensa myös emolevyvalmistajalta. Löydät yllä olevasta diasta päivitetyn listan AMD:n piirisarjojen prosessorituesta.

Lähde: AMD:n lehdistömateriaalit