Testasimme Sonyn massasta poikkeavasti ääntä mahdollisimman paljon läpi päästävät LinkBuds-nappikuulokkeet.

io-techin tuoreimmassa kuulokearviossa on tällä kertaa testissä varsin massasta poikkeavat napit. Sonyn LinkBudsit on suunniteltu päästämään ympäristön äänet täysin lävitseen sen sijaan että ne vaimentaisivat niitä. Tätä varten kuulokkeiden kaiuttimet on sijoitettu renkaaseen, jonka keskellä on reikä, josta ympäristön äänet pääsevät lävitseen. Kuulokkeiden akun luvataan kestävän 5,5 tuntia, minkä lisäksi latauskotelosta kuunteluaikaa on saatavissa 12 tuntia lisää.

Testiartikkelissa tutustumme kuulokkeisiin ja perehdymme niiden erikoisominaisuuksien hyötyihin ja haittoihin noin kuukauden käyttöjakson pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Sony LinkBuds -nappikuulokkeet