Video: Testissä suomalainen Provo Kajo Opto -pelinäppäimistö

Provo Kajo Opto on 99,95 euron hintainen täyskokoinen ja optisilla mekaanisilla kytkimillä varustettu pelinäppäimistö.

Provo Gaming on suomalainen yritys, jonka taustalla on suomalaista pelialan osaamista. Testiimme saapui yhtiön tuotevalikoiman kallein eli 99,95 euron hintainen Kajo Opto -näppäimistö.

Näppäimistön ominaisuudet ovat perustasoa, mustaksi maalatut ABT-muoviset näppäinhatut, kytkimet kiinnittyvät alumiinilevyyn, USB-johto on kiinteästi kiinni, pohjan jaloilla näppäimistöä saa nostettua pykälän verran ja RGB-valaistus löytyy. Alunperin tuotesivuilla ja myyntipakkauksessa mainostettiin optisia Outemun Black-kytkimiä, mutta käytössä on todellisuudessa toisne kiinalaisvalmistaja Contentin vastaavat kytkimet. Raportoimme havainnostamme valmistajalle, joka vahvisti, että kytkimet olivat vaihtuneet matkan varrella ja nyt tuotesivuille on päivitetty oikea kytkinvalmistaja. Tuotesivuilta ei kuitenkaan löydy lainkaan mainintaa kytkinten muista avainominaisuuksista, kuten että ne ovat klikkaavat tai niiden liikeradasta, kytkentä kytkentäpisteestä.

Esittelemme videolla näppäimistön ominaisuudet ja testaamme sitä kirjoittaessa ja pelatessa sekä reaktionopeutta Cherry MX Speed -kytkimiä vastaan.

