AM5-alustalle on luvassa ainakin kolmen tyyppisiä prosessoreita, joista kaikki on varustettu integroidulla grafiikkaohjaimella.

Uutisoimme viime viikolla Gigabyten tietomurrossa varastetuista dokumenteista, joista ainakin osa on vuotanut myös nettiin. Tällä kertaa dokumenttien paljastukset koskevat tulevaa AM5-alustaa.

Chips and Cheesen julkaisemista vuodetuista dokumenteista löytyvien tietojen mukaan AMD:lla on valmisteilla kolmenlaisia AM5-prosessoreita. Kaikki kuuluvat Family 19h -perheeseen ja Type 1 -prosessoreita ovat mallit 40h-4Fh, Type 2 -prosessoreita mallit 60h-4Fh ja Type 3 -prosessoreita mallit 70h-7Fh.

Kaikki prosessorit ovat pääosin samanlaisia, mutta erojakin löytyy. Yhteisiä ominaisuuksia ovat kaikista löytyvä integroitu grafiikkaohjain, joka on suunniteltu ajamaan enimmillään neljää näyttöä; yhtä erillisellä näyttöliittimellä ja kolmea joko suoraan DisplayPortina, HDMI:nä tai USB-C:n yli DisplayPort Alt-moden kautta. Yhteistä on myös esimerkiksi kaksi DDR5-muistikanavaa. Ehdottomasti tervetullut ominaisuus on lisäksi universaali tuki BIOSin päivitykselle USB:n yli suoraan prosessorin puolesta.

Eroja alkaa löytymään PCIe-linjoista, joita on Type 1- ja 3 -prosessoreissa 20 ja Type 2 -prosessoreissa 28. Muut listatut erot löytyvät USB-puolelta. Type 1 -prosessoreista mallille 40h ja Type 2 -prosessoreille luvataan kolme USB-C 3.2 -liitäntää ja Type 1 mallille 44h sekä Type 3 -prosessoreille kaksi USB4- ja yksi USB-C 3.2 -liitäntä. Kaikkiin kuuluu lisäksi USB-A 3.2 -liitäntä ja USB 2.0 -liitäntää Secure BIO -tuella. Secure BIO viittaa biometristen tunnistimien kanssa yhteensopivaan USB-liitäntään.

Lisäksi Chips and Cheesen vuotopakettiin kuului blokkidiagrammi, jossa kuvataan AM5-kantainen prosessori ja piirisarja, sekä niiden liitännät. Diagrammin prosessorissa on näkyvissä yhteensä 28 PCIe 4.0 -linjaa, joista neljä menee piirisarjalle, 16 näytönohjaimille joko x16- tai x8/x8 -konfiguraatiossa, neljä Gen4 M.2 -liittimelle ja viimeiset neljä joko toiselle M.2 -liittimelle tai PCIe x4 -liittimelle. TechPowerUpin kuvassa taas viimeiset linjat on pyhitetty erilliselle USB4-ohjainpiirille, mikä muuttaa samalla näyttöulostulojen konfiguraatiota. Näyttöulostuloille pyhitetty USB3/DP-ohjain ajaa USB4-piirin läsnäollessa kahta DP 2.0 -kanavaa USB4:n läpi, yhtä näyttökanavaa DP-, HDMI- tai USB-C-liittimen läpi ja kahta USB 2.0 Type-A -liitäntää.

