Prosessoriblokkiin integroitu 2,9"-näyttö on suunniteltu näyttämään AIDA64:n välittämiä tietoja, mutta teoriassa se voi HDMI-sisääntulon myötä toimia ihan tavallisenakin näyttönä.

Nestejäähdytinvalmistaja Barrow on julkaissut Barrowch-brändin alla astetta eksoottisemman virityksen AIO-markkinoille. Yleisestä linjasta poiketen AIO-nestekierto on laajennettavissa ja huollettavissa käyttäjän toimesta.

Barrowch CPIE-T AIO-kierron katseenvangitsijana toimii sen blokkiyksikkö, jota komistaa peräti 1440×1440-resoluution näyttö. 2,9-tuumainen näyttö on suunniteltu näyttämään tietokoneen tietoja AIDA64-sovelluksesta poikkeuksellisen näyttävässä muodossa, mutta Tom’s Hardwaren mukaan blokista löytyy myös HDMI-sisääntulo, jolloin se voisi teoriassa toimia vaikka tietokoneen toisena näyttönä. Blokista löytyy standardit G1/4”-kierteet.

Blokin kaverina on järeähkö jäähdytin, johon on integroitu 17 watin pumppu ja nestesäiliö. Nestesäiliöön löytyy myös ikkuna, josta voi kätevästi tarkastaa uudelleentäytön tarvetta. Jäähdyttimen ilmankierrosta vastaa mallista riippuen joko kaksi tai kolme 120 mm:n RGB-tuuletinta. Valoja voi ohjata kaukosäätimellä tai emolevyn 5V RGB -liittimen kautta ja mukana on myös kytkin valojen sammuttamiseksi.

Yhteensopivuutta miettiessä onkin syytä ottaa huomioon, että jäähdyttimeen integroidut pumppu ja nestesäiliö vievät oman tilansa jäähdyttimen päädystä, mikä tekee jäähdyttimistä normaalia pidempiä. ”240 mm” mallin jäähdyttimen mitat ovat 309,10 x 124 x 65,30 mm ja ”360 mm” mallin 429,10 x 124 x 65,30 mm. Pakettiin kuuluu myös erillinen liitin ilmatiiviyden tarkistamiseksi.

Barrowchin sivuilta ei selvinnyt, milloin uutta AIO-kiertoa voi odottaa löytävänsä myynnistä tai millainen hintalappu eri mallien kylkiä koristaa. Yhteensopivuutta CPIE-T:lle luvataan AMD:n AM4-kannalle sekä Intelin LGA115x/12xx- ja 20xx-kannoille.

Lähteet: Tom’s Hardware, Barrowch