ViewSonicin uusi VX24G26J-4K tarjoaa pelaajan silmille korkean 185 PPI:n tarkkuuden unohtamatta ruudunpäivitysnopeuteen mukautuvaa maksimissaan 160 hertsin virkistystaajuutta.

Näyttövalmistaja ViewSonic on keskittynyt enemmän toimisto- ja ammattilaisnäyttöihin, mutta yhtiöltä löytyy myös omanlaisiaan pelinäyttöjä. Nyt yhtiö on julkaissut mielenkiintoisen uutuuden korkeaa tarkkuutta hakeville pelaajille.

ViewSonic VX24G26J-4K on maailman ensimmäinen 160 hertsin 24” (23,8”) 4K-pelinäyttö Fast IPS -paneelilla. Nyt julkistetun näytön PPI on peräti 185, mitä voidaan pitää erittäin korkeana pelinäyttöjen luokassa. Näytön pinnassa on yhtiön Nano Obsidian Screen -mattapinnoite poistamassa ylimääräisiä heijastuksia.

3840×2160-resoluution ja 160 hertsin virkistystaajuuden ohella näytölle luvataan tuki vaihtelevalle virkistystaajuudelle FreeSync- ja G-Sync Compatible -yhteensopivana, 1 millisekunnin G2G-vasteaika, 1000:1 kontrastisuhde ja 400 nitin maksimikirkkaus SDR-tilassa, joskin sen kerrotaan olevan myös VESA DisplayHDR 400 -sertifioitu ja tukevan HDR10-sisältöä. Näytön paneeli on 8-bittinen ja se kykenee toistamaan 100 % sRGB- ja 95 % DCI-P3- ja Adobe RGB -väriavaruuksista. IPS-paneelina se tarjoaa hyvät 178°/178° katselukulmat.

Näytön jalka tukee korkeuden säätöä, kallistusta, kääntöä sekä Pivot-toimintoa, mutta kallistus- ja kääntösäteistä tai korkeussäädön määrästä ei ole mainintoja. Näyttöliitäntöinä on yksi DisplayPort 1.4- ja kaksi HDMI 2.1 -liitäntää ja näytöstä löytyy myös kuulokeliitäntä sekä USB-sisääntulo, muttei USB-hubia.

ViewSonic VX24G26J-4K on toistaiseksi julki vain Kiinan markkinoilla eikä sen mahdollisesta tulevasta saatavuudesta muilla markkinoilla ole vielä varmaa tietoa. Kiinassa sen veroton hinta on noin 283 euroa.

Lähde: TFTCentral