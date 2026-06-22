Steam Machinesta on tarjolla kaksi eri tallennustilavarianttia ja ne tulevat myyntiin varausjärjestelmällä.

Valve esitteli pelikonsolikokemusta jäljittelevän Steam Machine -pelitietokoneensa marraskuussa. Nyt, hieman yli puoli vuotta myöhemmin kuutiomainen Steam Machine on virallisesti julkaistu kahdella tallennustilavariantilla, jotka ovat 512 gigatavua ja 2 teratavua. Matkan varrelle mahtui paljon epävarmuutta julkaisuaikatauluihin ja hinnoitteluihin liittyen, mikä johtui pitkälti tekoälybuumin aiheuttamasta ja yhä valloillaan olevasta muistipiirien hinta- ja saatavuuskriisistä. Tilanne on hanklaoittanut merkittävästi Steam Machinen täyden mittakaavan tuotantoa.

Teknisellä puolella Steam Machinesta löytyy yllä mainittujen tallennustilavaihtoehtojen lisäksi mm. Zen 4 -arkkitehtuuria noudatteleva 6-ytiminen ja 12-säikeinen prosessori sekä RDNA 3 -arkkitehtuuriin perustuva Navi 33 -grafiikkapiiri 8 Gt:n GDDR6-näyttömuistilla. Sekä prosessori että grafiikkapiiri ovat AMD:n käsialaa. DDR5-keskusmuistia on 16 Gt. Etenkin televisioille suunnitellulle tietokoneelle lupaillaan 4K-tarkkuuden pelikokemusta FSR-skaalausteknologioita hyödyntäen ja siinä pyörii Arch Linux -pohjainen SteamOS 3 -käyttöjärjestelmä.

Steam Machinesta on tarjolla neljä vaihtoehtoa – 512 Gt:n ja 2 Tt:n variantit yksinään sekä Steam Controller -ohjaimen kanssa pakettiratkaisuna seuraavin suositushinnoin:

Steam Machine 512 Gt – 1039 €

Steam Machine 512 Gt + Steam Controller – 1108 €

Steam Machine 2 Tt – 1359 €

Steam Machine 2 Tt + Steam Controller – 1428 €

Monen kuluttajan harmiksi Valven pelitietokoneen lähtöhinta asettui siis lopulta hieman yli tonniin, vaikka tuotteesta toivottiin edullista vaihtoehtoa ja kilpailijaa nykyisille pelikonsoleille.

Steam Machine on varattavissa Valvelta torstai-iltaan 25.6. saakka, minkä jälkeen varauksen tehneille lähetetään satunnaismenettelyllä sähköposti joko varauksen onnistumisesta osto-oikeuksineen tai odotuslistalle päätymisestä. Jälkimmäisessä tapauksessa varauksen tehneille ilmoitetaan sähköpostitse saatavuustilanteen muutoksista.

Lähde: Valve