Vuotokuva paljastaa lisätietoja Asuksen käsikonsolimaisesta ROG Allystä

Vuotojen perusteella ROG Allystä löytyy AMD:n Ryzen Z1 -sarjan kustomoitu prosessori, joka olisi läheistä sukua Phoenix-koodinimelliselle Zen 4 -ytimiin ja RDNA3-grafiikkaohjaimeen perustuvalle Ryzen 7 7840U:lle.

Asus esitteli aprillipäivänä uutta käsikonsolimaista ROG Ally -tietokonettaan, joka esittelypäivästä huolimatta on oikea tuote. Nyt käsikonsolista on vuotanut nettiin lisätietoja.

Jo ensiesittelyssä kerrottiin, että ROG Ally käyttäisi kustomoitua AMD:n prosessoria. Nyt nettiin vuotaneessa mainoskuvassa malli on tarkentunut kustomoiduksi Ryzen Z1 -sarjan prosessoriksi, joka tiettävästi tulee perustumaan Phoenix-siruihin. Phoenixissa on käytössä maksimissaan kahdeksan Zen 4 -arkkitehtuurin prosessoriydintä ja 12 Compute Unit -yksikön RDNA3-grafiikkaohjain.

ROG Allyn Z1-prosessorin tarkemmat tiedot ovat vielä epävarmoja, mutta todennäköisesti se on hyvin lähellä Ryzen 7 7840U:ta. Tähän viittaa nettiin vuotaneet dokumentit, joissa mainitaan kaksi mallia ROG Allylle: RC71L ja RC71X. RC71L on löydetty kahdestakin eri lähetysdokumentista, joista toisessa eritellään sen sisältävän nimenomaan Ryzen 7 7840U:n Radeon 780M -grafiikkaohjaimella ja 16 Gt:n muistilla. Kyse on kuitenkin vielä esituotantomallista, joten muutokset ovat mahdollisia.

ROG Allyn mainoskuva varmistaa lisäksi, että laiteesta tulee löytymään FullHD-tarkkuuteen ja 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävä näyttö, jonka maksimikirkkaudeksi luvataan 500 nitiä ja oletettavasti kokonaisviiveeksi 7 millisekuntia. Prosessorin tukena on 16 Gt LPDDR5-muistia, 512 Gt:n PCIe Gen 4 -M.2 SSD ja UHS-II luokan MicroSD-korttipaikka tallenustilan jatkamiseen. Äänentoisto tukee Dolby Atmosta.

Lisäksi diassa kerrotaan tietokoneen hallinnan keskittyvän Armoury Crate SE -sovellukseen, joka mahdollistaa peliohjaimen kustomoinnin, erilaisia suorituskykyprofiileita ja overlay-tyyppisen toiminnallisuuden asetusten esiin tuomiseksi milloin tahansa. Käyttöjärjestelmänä toimii Windows 11.

Lähde: VideoCardz