Xiaomi 13 Ultra julkaistiin yhteistyössä Leican kanssa suunnitellulla jättiläiskameralla

Xiaomin lippulaivan kamerajärjestelmässä on yksi 1" IMX989- ja kolme IMX858-sensoria Leican Summicron-linsseillä sekä laaja tuki RAW-kuvaukselle.

Xiaomi on julkaissut odotetusti A shot above -nimellä markkinoidussa julkaisutapahtumassaan Xiaomi 13 Ultra -lippulaivapuhelimen. Puhelin tulee saatavilla aluksi vain Kiinassa, mutta saatavuuden luvataan laajenevan valikoiduille kansainvälisille markkinoille lähitulevaisuudessa. Toistaiseksi ei ole tiedossa, tuleeko puhelin myyntiin Suomessa.

Xiaomi 13 Ultran erikoisuus ja katseenvangitsija on yhteistyössä Leican kanssa kehitetty kamerajärjestelmä. Puhelimen kamerakumpu on edeltävän sukupolven tavoin useampiportainen, mutta tällä kertaa ensimmäinen porras on sulautettu osin takakanteen, joka paksuuntuu pehmeästi vähän puhelimen puolivälin yläpuolelta. Kohotetun osan keskellä kohoaa kookas pyöreä kamerasaareke neljällä kameralla. Pääkameran Leica M -sarjan konseptia lainaava Summicron-linssi, joiden valmistuksen nanometritason tarkkuuden kehutaan lähentelevän optiikan teoreettisia rajoja. Linssin monikerroksinen pinnoite puolestaan takaa parhaan suorituskyvyn niin kylmässä kuin kuumassakin ympäristössä.

Kookkaan kamerakummun selittää sen sisältö. Puhelimen pääkamera hyödyntää Sonyn 50 megapikselin 1” IMX989-sensoria 1,6 µm pikselikoolla ja uutta kaksiportaista f/1.9 – f/4.0 -aukkoa. Pääkameran rinnalta löytyy yhteensä kolme niin ikään 50 megapikselin IMX858-sensoria, jotka miehittävät ultralaajakulmakameran, telekameran ja periskooppikameran. Lisäksi saarekkeesta löytyy lasertarkennus- ja välkkymisanturi.

Kameraan panostaminen ei näy pelkästään sensoripuolella, vaan myös ohjelmistossa. Puhelin tukee täysien 50 megapikselin RAW-kuvien tallennusta ja usean ruudun 14-bittistä ”UltraRAW”-tilaa, joka poimii datan suoraan kuvaprosessorin laskentayksiköiltä. Kameran kuvausprofiilit tulevat Adobelta, minkä luvataan helpottavan niiden jälkikäsittelyä. Videopuolella kamera tukee puolestaan 8K24-kuvasta, 4K60 Dolby Vision -kuvausta ja 10-bittistä LOG-kuvausta.

Xiaomi 13 Ultran tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 163,2 x 74,6 x 9,1 mm

Suojaus: IP68

Materiaalit: Gorilla Class Victus -etulasi, Antibakteerinen 2. sukupolven ”nanoteknologinen silikoninahka”-takakansi, metallinen runko

Paino: 227 grammaa

6,73” LTPO3 AMOLED-näyttö, 3200×1440, 20:9, 522 ppi, 1-120 Hz AdaptiveSync Pro -virkistystaajuus, 240 Hz kosketuksen tunnistus, max 2600 nit piikki, 1300 nit tyypillinen HBM-tilassa, DCI-P3-väriavaruus, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, sykkeenseuranta

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

12 Gt + 256 Gt / 16 Gt + 512 Gt / 16 Gt + 1 Tt LPDDR5 + UFS 4.0

Takakamera: 23mm 50 megapikselin pääkamera, 1” IMX989, 1,6 µm tai 3,2 µm 12,5 megapikselin 4-in-1 Super Pixel -tilassa, f/1.9 – f/4.0, HyperOIS, multi directional PDAF, LaserAF, 8-kerroksinen asfäärinen linssi 75mm 50 megapikselin telekamera, IMX858, f/1.8, OIS, Dual-Pixel PDAF, 3,2x optinen zoom 120mm 50 megapikselin periskooppikamera, IMX858, f/3.0, OIS, Dual-Pixel PDAF, 5x optinen zoom 12mm 50 megapikselin ultralaajakulma, IMX858, f/1.8, 122° FOV, AF, makrokuvaus 5 cm etäisyydellä

32 megapikselin selfiekamera, 0,7 µm tai 1,4 µm 4-in-1 Super Pixel -tilassa, f/2.0, HDR, Yökuvaus

Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive)

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC

NFC, infrapunaportti, stereokaiuttimet, näytönalainen sormenjälkilukija

USB-C 3.2 Gen 1 (tukee DisplayPort ulostuloa (4K60)), 5000 mAh akku (90W PD3.0 / QC4 pikalataus, 50W langaton lataus, 10W käänteinen langaton lataus)

Android 13 / MIUI 14

Xiaomi 13 Ultra saapuu myyntiin Kiinassa 21. huhtikuuta eli vielä kuluvan viikon aikana. Se tulee saataville mustana, valkoisena ja oliivin vihreänä. 12 + 256 Gt -malli on hinnoiteltu Kiinassa noin 795 euroon, 16 + 512 Gt noin 861 euroon ja 16 Gt + 1 Tt noin 967 euroon.

Lähde: Xiaomi