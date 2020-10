WD:n uutuuksiin kuuluu PCIe Gen 4 M.2-SSD-asema, PCIe Gen 3 x8 -SSD-asema sekä ulkoinen Thunderbolt 3 -telakka valinnaisella NVMe-SSD-asemalla.

Western Digital on julkaissut joukon uusia SSD-asemia WD_Black-perheeseen. Joukon kenties mielenkiintoisin asema on M.2-väyläinen SN850, jonka pitäisi olla yhtiön roadmapin mukaan PlayStation 5 -yhteensopiva. Sony ei ole kuitenkaan julkaissut vielä virallista yhteensopivien SSD-asemien listaa, joten tähän kannattaa suhtautua varauksin.

WD_Black SN850 perustuu Western Digitalin omaan toisen sukupolven ohjainpiiriin ja SanDiskin TLC-tyyppisiin 3D-NAND-siruihin. Asema tukee PCI Express 4.0 -standardia ja sille luvataan 7000 Mt/s:n perättäislukunopeutta kapasiteetista riippumatta. SN850:n perättäiskirjoitusnopeus riippuu puolestaan kapasiteetista: 500 Gt:n asemalle luvataan 4100 Mt/s, 1 Tt:n asemalle 5300 Mt/s ja 2 Tt:n asemalle 5100 Mt/s. Kaikille kolmelle luvataan viiden vuoden takuu 0,3 DWPD:n (Drive Writes Per Day) kirjoituskestävyydellä. Käytännössä se tarkoittaa 500 Gt:n asemalle 300 Tt:n, 1 Tt:n asemalle 600 Tt:n ja 2 Tt:n asemalle 1200 Tt:n kirjoituskestävyyttä. Asema tulee saataville sekä jäähdytystä parantavan siilen kera että ilman.

SN850-asemat saapuvat myyntiin ilman jäähdytyssiiliä kuluvan kuun loppuun mennessä ja jäähdytyssiilin kera vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ilman jäähdytyssiiliä 500 Gt:n malli on hinnoiteltu 152,99 euroon, 1 Tt:n malli 274,99 euroon ja 2 Tt:n malli 549,99 euroon.

WD_Black AN1500 on hieman totutusta poikkeava ratkaisu, sillä se pyrkii tarjoamaan PCIe4-nopeuksia PCIe3-emolevyille PCI Express x8 -liitännän avulla. Asema on varustettu kahdella WD:n omalla ohjainpiirillä ja Marvellin 88NR2241 RAID-0 -ohjaimella sekä SanDiskin TLC-tyyppisillä 3D-NAND-siruilla. Käytännössä kyse on siis kahdesta x4-asemasta RAID-0-tilassa. AN1500 tulee saataville 1, 2 ja 4 Tt:n kapasiteeteissa ja niille kaikille luvataan 6500 Mt/s:n perättäisluku- ja 4100 Mt/s:n -kirjoitusnopeus. Asemalle myönnetään 5 vuoden takuu, mutta yhtiö ei julkaissut asemien kirjoituskestävyyslukuja.

AN1500 on saatavilla välittömästi yhtiön omasta verkkokaupasta ja partnereilta. Teratavun malli on hinnoiteltu yhtiön Euroopan verkkokaupassa 272,99 euroon, kahden teratavun malli 538,99 euroon ja neljän teratavun malli 1055,99 euroon.

Kolmas WD_Black-uutuus on ulkoinen D50 Thunderbolt 3 Game Dock. Kuten jo nimestä voi arvata, kyseessä on Thunderbolt 3 -liitäntäinen telakka, joka on varustettu valinnaisella NVMe-tallennustilalla. Telakka on varustettu kahdella USB 3.1 Type-A -liitännällä, kahdella Thunderbolt 3 -liitännällä, DisplayPort 1.4 -liittimellä, USB 3.1 Type-C -liittimellä sekä virtaliittimellä. Telakka tulee saataville ilman tallennustilaa ja teratavun tai kahden teratavun NVMe-asemalla varustettuna. NVMe-asemille luvataan 3000 Mt/s:n perättäisluku- ja 2500 Mt/s:n -kirjoitusnopeuksia. Koko komeudella luvataan 5 vuoden takuu, mutta tämänkään kohdalla SSD-aseman kirjoituskestävyydestä ei ole mainintoja.

AN1500:n tapaan myös D50 on saatavilla välittömästi. Se on hinnoiteltu yhtiön verkkokaupassa 311,99 euroon ilman NVMe-asemaa, teratavun asemalla 492,99 euroon ja kahden teratavun asemalla 673,99 euroon.

Lähde: Western Digital