XFX:n Navi 12 -grafiikkapiiriin perustuva BC-160-louhintakiihdytin ilmestyi myyntiin

Netissä on liikkunut syksyn mittaan puhetta XFX:n tulevista louhintakorteista ja vielä tarkemmin AMD BC-160 -nimisestä mallista. Nyt kortin voidaan vihdoin todeta olevan taatusti todellinen, sillä ne ovat tulleet tilattaviksi AliExpress-verkkokaupasta.

XFX AMD BC-160 on Navi 12 -grafiikkapiiriin perustuva louhintakiihdytin. Sama grafiikkapiiri on ollut käytössä aiemmin Mac-tietokoneissa ja Radeon Pro -sarjassa. Navi 12 on käytännössä vastaava piiri, kuin RX 5700 -sarjan Navi 10, mutta se hyödyntää GDDR6:n sijasta HBM2-muistiohjaimia. BC-160:n tapauksessa piirissä on käytössä 36 Compute Unit -yksikköä eli 2304 stream-prosessoria ja 8 Gt HBM2-muistia 2048-bittisen muistiväylän jatkeena.

Aiemmin vuotaneen kuvan mukaan louhintakiihdyttimen nimen BC viittaa Blockchain Computeen, ensimmäinen numero sukupolveen ja kaksi viimeistä suorituskykyluokkaan. Sen kerrotaan kykenevän louhimaan Ethereumia jopa 69,5 Mhash/s nopeudella 150 watin tehonkulutuksella. Käytännön testeissä lukemat ovat kuitenkin olleet yli 70 Mhash/s kulutuksen ollessa edelleen selvästi alle 150 watin ja Aliexpressin mainoskuvassa mainostetaankin 70 Mhash/s ±5 % lukemia 130 watin kulutuksella.

Innokkaat louhijat voivat tilata XFX:n AMD BC-160 -louhintakiihdyttimen AliExpressistä 2252,20 euron hintaan Suomen veroineen. Toimitus Kiinasta Suomeen kustantaa edullisimmillaan 2,14 euroa.

