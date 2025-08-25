Yhdysvaltain hallinto maksoi tarkalleen 9,9 %:n osuudesta 8,9 miljardia dollaria, mutta ne tilitetään Intelille jo aiemmin myönnetyistä tuista.

Intel joutui myrskyn silmään, kun yhtiön toimitusjohtaja Lip-Bu Tanin sijoituksia kiinalaisyrityksiin alettiin tutkia ja Yhdysvaltain presidentti Trump jyrähti, että tämän olisi erottava. Presidentin, hallinnon ja Tanin tapaamisen jälkeen ääni kellossa muuttui ja Trump yltyi jopa kehumaan hänen menestystarinaansa.

Pian tapaamisen jälkeen Bloomberg raportoi hallinnon keskustelevan, voisiko se sijoittaa rahojaan Inteliin. Ilmeisesti halu ja mahdollisuus löytyi, sillä Intel ja Yhdysvaltain hallitus ovat ilmoittaneet jälkimmäisen ostavan 9,9 %:n osuuden Intelistä 8,9 miljardin dollarin eli yli 7,6 miljardin euron hintaan. Osakekohtainen hinta oli 20,47 dollaria eli 4 dollaria alle Intelin kurssin pörssin sulkeuduttua.

Trump julkaisi kaupoista viestin Truth Social -palvelussaan, jossa käytettiin vähintäänkin luovaa kieltä. Trumpin mukaan he eivät maksaneet osakkeista mitään, mikä vaatii kenties jo jonkinlaista mentaaliakrobatiaa. Trumpin kerrotaan lisäksi kehaisseen Tanin tulleen sisään toivoen voivansa pitää työpaikkansa ja lopulta antaneen hallinnolle 10 miljardia dollaria, jotka se mielellään otti vastaan. Sinänsä lausunnoissa on totuuden siemen, että osto rahoitetaan vielä maksamattomilla 5,7 miljardilla dollarilla CHIPS Act -rahaa ja 3,2 miljardilla Intel Secure Enclave -ohjelmalle myönnetystä rahoituksesta. Kauppaministeri Howard Lutnick muotoili puolestaan sopimuksen olleen reilu sekä Intelille että Yhdysvaltain kansalaisille.

