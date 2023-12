Pelinäytöt hyödyntävät uutta DyAc 2 -teknologiaa liikesumeuden eliminoimiseksi, mutta myös käyttömukavuuteen on panostettu.

BenQ:n e-urheiluun keskittyvä alatavaramerkki Zowie on esitellyt viime viikolla kaksi uutta kilpapelaamiseen suunnattua pelinäyttöä, XL2546X:n ja XL2586X:n. Uutuudet ovat 24,5-tuumaisia FullHD-näyttöjä, eli niiden tarkkuus on 1920 x 1080 pikseliä kuvasuhteen ollessa 16:9. Molemmissa näytöissä on nopea TN-paneeli. XL2546X:ssä maksimivirkistystaajuus on 240 hertsiä ja XL2586X:ssä jopa 540 hertsiä. XL2586X:ssä on lisäksi ”Vivid Color Film”-kerros, joka Zowien mukaan parantaa näytön värisuorituskykyä muihin TN-paneeleihin nähden.

Zowie keskittyy mainonnassaan paljon DyAc 2 -teknologiaan (Dynamic Accuracy), joka on päivitetty versio valmistajan aiemmista DyAc- ja DyAc+-teknologioista. Se pyrkii uudistetulla kahden taustavalon ratkaisulla vähentämään liikesumeutta ja haamukuvia entistä tehokkaammin nopeatempoisissa peleissä. DyAc 2 ei vaikuta PC:n suorituskykyyn, sillä se toimii näytöissä itsenäisesti. Molemmat mallit tukevat mukautuvaa virkistystaajuutta, mutta eivät samaan aikaan DyAc 2:n kanssa. Pelinäytöissä on myös Auto Game Mode -ominaisuus, joka säätää väriprofiilia automaattisesti näytöllä näkyvän sisällön mukaan vähentäen näin valikoissa navigoimiseen kuluvaa aikaa.

XL2546X:ssä on kolme HDMI 2.0 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.2 -liitäntä ja yksi audioliitäntä. XL2586X:ssä taas on kolme HDMI 2.1 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä ja niin ikään yksi audioliitäntä. Ergonomiasäätöinä molemmissa malleissa on korkeuden ja kallistuskulman säätö sekä kääntö oikealle ja vasemmalle. XL2586X:n jalustassa on lisäksi pivot-säätömahdollisuus.

Zowie ei vielä tiedottanut mallien saatavuuksista, mutta valmistajan omilla sivuilla XL2546X on ennakkotilattavissa 499,99 dollarin hintaan. XL2586X:n kohdalla tätä mahdollisuutta ei vielä kirjoitushetkellä ole.

Lähde: Zowien lehdistötiedote, Tuotesivut (XL2546X & XL2586X)