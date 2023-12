Moore Threadsin tekoälyyn ja datakeskustehtäviin erikoistunut S4000 perustuu 3. sukupolven MUSA-arkkitehtuuriin ja sitä hyödyntävien KUAE-palvelinten luvataan tukevan yleisimpiä laajoja kielimalleja ja ohjelmistokehyksiä.

Moore Threads on Kiinan merkittävin kotikutoisia näytönohjaimia suunnittelevista yrityksistä. Yhtiön näytönohjaimet eivät kenties pärjää vertailussa länsimaisiin kilpailijoihinsa ainakaan pelikäytössä, mutta kehityksen aikajanan huomioiden vauhti on ollut varsin huimaa.

Nyt yhtiö on julkaissut uuden tekoäly- ja datakeskustehtäviin suunnitellun MTT S4000 -laskentakortin. MTT S4000 perustuu 3. sukupolven MUSA-arkkitehtuuriin ja sen kerrotaan tarjoavan 25 TFLOPSin edestä laskentatehoa FP32-tarkkuudella, 50 TFLOPSia TF32-tarkkuudella ja 100 TFLOPSia FP16- tai BF16- sekä 200 TOPSia INT8 -tarkkuuksilla. Piiristä löytyy 384-bittinen GDDR6-muistiväylä, jonka jatkeena on 48 Gt GDDR6-muistia 768 Gt/s muistikaistalla. Laskentakortti tukee PCIe Gen 5 -standardia, mutta loput tiedot ovat vielä toistaiseksi kiven alla.

Laskentakortti on varustettu uudella MTLink 1.0 -yhdysväylällä, joka tarjoaa 240 Gt/s kaistaa näytönohjainten välille. Useampaa näytönohjainta hyödynnetään KUAE Intelligent Computing Center -alustassa, jossa yhdistyy sekä rauta että ohjelmistot. Palvelinklusterin keskiössä on MCCX D800 GPU-palvelin, joka sisältää kahdeksan S4000-laskentakorttia. Yhdessä Kilocard Cluster -paketissa on yhteensä 1000 GPU:ta eli 125 MCCX D800 -palvelinta.

Moore Threadsin mukaan KUAE-palvelimet tukevat yleisimpiä laajoja kielimalleja ja ohjelmistokehyksiä, kuten GPT ja DeepSpeed. Yhtiö perusti lisäksi Intelligent Computing and Large Model Ecological Alliance -yhteenliittymän useiden muiden kiinalaisyritysten kanssa alustan tukemiseksi ja edistämiseksi. Länsimaisesta näkökulmasta yhteenliittymän tutuin nimi lienee Lenovo. Tom’s Hardwaren mukaan yhtiöllä on takataskussaan jokerina myös CUDA-ohjelmistojen ajon mahdollistava MUSIFY-työkalu.

Lähteet: Tom’s Hardware, VideoCardz