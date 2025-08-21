Google on pitänyt tänään Made by Google -julkaisutilaisuuden, jossa julkaistiin uuden Pixel 10 -sukupolven älypuhelimet. Uusien puhelinten ohella yhtiö julkisti myös 4. sukupolven Pixel-kello ja uusia kuulokkeita. Tässä uutisartikkelissa keskitymme vain puhelinuutuuksiin.
Uuden Pixel 10 -sukupolven puhelinten sisällä sykkii uusi Tensor G5 -järjestelmäpiiri. Googlen mukaan uudesta piiristä löytyy jopa 60 % nopeampi TPU-kiihdytin ja 34 % nopeampi prosessorisuorituskyky, kun edeltävässä G4-järjestelmäpiirissä. Siinä on lisäksi uutta esimerkiksi täysin uusi ISP-kuvapiiri. Tensor G5 valmistetaan TSMC:n 3 nanometrin luokan prosessilla.
Pixel 10 -puhelinperheen tunnistaa oitis Googlen tuotokseksi, sillä muutokset ulkonäössä ovat erittäin maltillisia. Niissä käytetään metallirunkoa ja lasista takakantta, mikä mahdollistaa tuen Qi2-standardin mukaiselle langattomalle lataukselle magneetteineen. Magneetteja hyödynnetään myös uusissa Pixelsnap-lisälaitteissa.
Kaikkia Googlen uutuuspuhelimia yhdistää uusi Gemini Nano -tekoälymalli, joka pyörittää puhelinten moninaisia tekoälyä tavalla tai toisella hyödyntäviä ominaisuuksia. Google nostaa esiin esimerkeiksi Magic Cuen, joka osaa etsiä haluttua asiaa useista eri sovelluksista yhdellä kertaa, reaaliaikaisen puheen kääntämisen puheluiden aikana, tekoälypuhelinvastaajan, Gemini Liven, joka näkee mitä käyttäjäkin, sekä tekoälypohjaisen NotebookLM-tutkimusassistentin, joka auttaa muistiinpanojen kanssa, Pixel Journal -päiväkirjan, kirjoitus- ja muotoiluneuvoja suoraan näppäimistöltä ja musiikin luomisen Recorder-sovelluksella.
Pixel 10:n, 10 Pron ja 10 Pro XL:n tekniset ominaisuudet:
- Koko ja paino:
- 10: 152,8x72x8,6 mm, 204 grammaa
- 10 Pro: 152,8x72x8,5 mm, 207 grammaa
- 10 Pro XL: 162,8×76,6×8,5 mm, 232 grammaa
- Materiaalit ja suojaus: Gorilla Glass Victus 2 edessä ja takana, alumiinirunko, IP68
- Näyttö:
- 10: 6,3” 2424×1080 LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+, 2000 nitin HBM-kirkkaus, 3000 nitin piikkikirkkaus
- 10 Pro: 6,3” 2856×1280 LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+, 2200 nitin HBM-kirkkaus, 3300 nitin piikkikirkkaus
- 10 Pro XL: 6,8” 2992×1344 LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+, 2200 nitin HBM-kirkkaus, 3300 nitin piikkikirkkaus
- Google Tensor G5 -järjestelmäpiiri, Titan M2 -tietoturvapiiri
- Muisti ja tallennustila:
- 10: 12 Gt muistia, 128/256 Gt tallennustilaa
- 10 Pro & Pro XL: 16 Gt muista, 128/256/512/1024 Gt tallennustilaa
- 5G (Sub 6 GHz), LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6E (10) tai 7 (Pro-mallit)
- GNSS GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC
- NFC, Google Cast, Satellite SOS -palvelu, Pro-malleissa Ultra-wideband tuki
- Kolmoistakakamera:
- 10
- 48 megapikselin pääkamera (f/1.7, 1/2,0”, 0,8 µm pikselikoko, dual pixel PDAF, OIS)
- 10,8 megapikselin telekamera (f/3.1, 1/3,2”, dual pixel PDAF, OIS, 5x optinen zoom
- 13 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 1/3,1”, 120°)
- Pro-mallit
- 50 megapikselin pääkamera (f/1.78, 1/1,31”, 1,2 µm pikselikoko, dual pixel PDAF, OIS)
- 48 megapikselin periskooppikamera (f/2.8, 1/2,55”, dual pixel PDAF, OIS, 5x optinen zoom)
- 48 megapikselin ultralaajakulma (f/1.7, ½,55”, 123°, dual pixel PDAF)
- 10
- Etukamera
- 10: 10,5 megapikseliä (f/2.2, 1/3,1”, 1,22 µm pikselikoko, 95°, PDAF)
- Pro-mallit: 48 megapikseliä (f/2.2, PDAF)
- Sensorit: ultraääni sormenjälkilukijja, kiihtyvyysanturi, gyroskooppi, läheisyyssensori, kompassi, ilmapuntari, lisäksi Pro-malleissa lämpömittari ihon lämpötilan mittaamiseen
- Akku ja lataus:
- 10: 4920 mAh, 30W pikalataus, 15W langaton lataus (Qi2), USB-C 3.2
- 10 Pro: 4870 mAh, 30W pikalataus, 15W langaton lataus (Qi2), USB-C 3.2
- 10 Pro XL: 5200 mAh, 45W pikalataus, 25W langaton lataus (Qi2), USB-C 3.2
- Värivaihtoehdot:
- 10: Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian
- Pro-mallit: Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian
- Android 16, 7 vuoden käyttöjärjestelmä-, tietoturva- ja Pixel Drop -päivitykset
Perinteisen formaatin puhelinten lisäksi julkaistiin tietenkin myös uusi Pixel 10 Pro Fold, jota Google kehuu tä’hän mennessä kestävimmäksi taittuvanäyttöiseksi puhelimekseen. Se valmistetaan yhtiön mukaan lentokoneluokan alumiinista ja sen uudessa saranassa ei käytetä lainkaan rattaita. Uuden saranan kehutaankin olevan rakenteensa puolesta jopa kaksi kertaa niin kestävä, kuin Pixel 9 Pro Foldin sarana, ja sille löytyy myös IP68-suojaus. Uudistetussa sisänäytössä käytetään ultraohutta lasikerrosta ja kahta iskuilta suojaavaa kalvoa, jotka yhdessä uuden saranan kanssa mahdollistavat jopa 10 vuoden keston sisänäytölle.
Pixel 10 Pro Foldin tekniset ominaisuudet:
- Koko ja paino: 258 grammaa
- Avattuna 155,2×150,4×5,2 mm
- Suljettuna 155,2×76,3×10,8 mm
- Materiaalit ja suojaus: Gorilla Glass Victus 2 kansinäytössä ja takalasina, muovi sisänäytössä, alumiinirunko, IP68
- Kansinäyttö 6,4” 2364×1080 OLED, 120 Hz, HDR, 2000 nitin HBM-kirkkaus, 3000 nitin piikkikirkkaus
- Sisänäyttö 8”, 2152×2076 LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+, 1800 nitin HBM-kirkkaus, 3000 nitin piikkikirkkaus
- Tensor G5 -järjestelmäpiiri, Titan M2 -tietoturvapiiri
- 16 Gt muistia ja 256/512/1024 Gt tallennustilaa
- 5G, LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7
- GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC
- NFC, Google Cast, Ultra-wideband tuki, Satellite SOS -palvelu
- Kolmoistakakamera:
- 48 megapikselin pääkamera (f/1.7, 1/2.0”, 0,8 µm pikselikoko, dual pixel PDAF, OIS
- 10,8 megapikselin telekamera (f/3.1, 1/3.2”, dual pixel PDAF OIS, 5x optinen zoom
- 10,5 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 1/3.4”, 127°, PDAF)
- Molemmat etukamerat: 10 megapikseliä (f/2.2, 1/3.94”, PDAF)
- Sormenjälkilukija virtapainikkeessa, kiihtyvyysanturi, gyroskooppi, läheisyyssensori, kompassi, ilmapuntari
- 5015 mAh akku, 30W pikalataus, 15 watin langaton lataus (Qi2)
- Värit: Moonstone, Jade
- Android 16, 7 vuoden käyttöjärjestelmä, tietoturva- ja Pixel Drop -päivitykset
Googlen koko puhelinnelikko tuli ennakkotilattavaksi välittömästi. Pixel 10:n Suomen hinta yhtiön verkkokaupassa on alkaen 949 euroa, 10 Pron 1159 euroa, 10 Pro XL:n 1359 euroa ja 10 Pro Foldin 1989 euroa.
Lähde: Google
