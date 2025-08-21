Pixel 10:n, 10 Pron, 10 Pro XL:n ja 10 Pro Foldin sisällä sykkii uusi Tensor G5 -järjestelmäpiiri, joka pyörittää ensimmäisenä maailmassa uutta Gemini Nano -kielimallia paikallisesti.

Google on pitänyt tänään Made by Google -julkaisutilaisuuden, jossa julkaistiin uuden Pixel 10 -sukupolven älypuhelimet. Uusien puhelinten ohella yhtiö julkisti myös 4. sukupolven Pixel-kello ja uusia kuulokkeita. Tässä uutisartikkelissa keskitymme vain puhelinuutuuksiin.

Uuden Pixel 10 -sukupolven puhelinten sisällä sykkii uusi Tensor G5 -järjestelmäpiiri. Googlen mukaan uudesta piiristä löytyy jopa 60 % nopeampi TPU-kiihdytin ja 34 % nopeampi prosessorisuorituskyky, kun edeltävässä G4-järjestelmäpiirissä. Siinä on lisäksi uutta esimerkiksi täysin uusi ISP-kuvapiiri. Tensor G5 valmistetaan TSMC:n 3 nanometrin luokan prosessilla.

Pixel 10 -puhelinperheen tunnistaa oitis Googlen tuotokseksi, sillä muutokset ulkonäössä ovat erittäin maltillisia. Niissä käytetään metallirunkoa ja lasista takakantta, mikä mahdollistaa tuen Qi2-standardin mukaiselle langattomalle lataukselle magneetteineen. Magneetteja hyödynnetään myös uusissa Pixelsnap-lisälaitteissa.

Kaikkia Googlen uutuuspuhelimia yhdistää uusi Gemini Nano -tekoälymalli, joka pyörittää puhelinten moninaisia tekoälyä tavalla tai toisella hyödyntäviä ominaisuuksia. Google nostaa esiin esimerkeiksi Magic Cuen, joka osaa etsiä haluttua asiaa useista eri sovelluksista yhdellä kertaa, reaaliaikaisen puheen kääntämisen puheluiden aikana, tekoälypuhelinvastaajan, Gemini Liven, joka näkee mitä käyttäjäkin, sekä tekoälypohjaisen NotebookLM-tutkimusassistentin, joka auttaa muistiinpanojen kanssa, Pixel Journal -päiväkirjan, kirjoitus- ja muotoiluneuvoja suoraan näppäimistöltä ja musiikin luomisen Recorder-sovelluksella.

Pixel 10:n, 10 Pron ja 10 Pro XL:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 10: 152,8x72x8,6 mm, 204 grammaa 10 Pro: 152,8x72x8,5 mm, 207 grammaa 10 Pro XL: 162,8×76,6×8,5 mm, 232 grammaa

Materiaalit ja suojaus: Gorilla Glass Victus 2 edessä ja takana, alumiinirunko, IP68

Näyttö: 10: 6,3” 2424×1080 LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+, 2000 nitin HBM-kirkkaus, 3000 nitin piikkikirkkaus 10 Pro: 6,3” 2856×1280 LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+, 2200 nitin HBM-kirkkaus, 3300 nitin piikkikirkkaus 10 Pro XL: 6,8” 2992×1344 LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+, 2200 nitin HBM-kirkkaus, 3300 nitin piikkikirkkaus

Google Tensor G5 -järjestelmäpiiri, Titan M2 -tietoturvapiiri

Muisti ja tallennustila: 10: 12 Gt muistia, 128/256 Gt tallennustilaa 10 Pro & Pro XL: 16 Gt muista, 128/256/512/1024 Gt tallennustilaa

5G (Sub 6 GHz), LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6E (10) tai 7 (Pro-mallit)

GNSS GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC

NFC, Google Cast, Satellite SOS -palvelu, Pro-malleissa Ultra-wideband tuki

Kolmoistakakamera: 10 48 megapikselin pääkamera (f/1.7, 1/2,0”, 0,8 µm pikselikoko, dual pixel PDAF, OIS) 10,8 megapikselin telekamera (f/3.1, 1/3,2”, dual pixel PDAF, OIS, 5x optinen zoom 13 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 1/3,1”, 120°) Pro-mallit 50 megapikselin pääkamera (f/1.78, 1/1,31”, 1,2 µm pikselikoko, dual pixel PDAF, OIS) 48 megapikselin periskooppikamera (f/2.8, 1/2,55”, dual pixel PDAF, OIS, 5x optinen zoom) 48 megapikselin ultralaajakulma (f/1.7, ½,55”, 123°, dual pixel PDAF)

Etukamera 10: 10,5 megapikseliä (f/2.2, 1/3,1”, 1,22 µm pikselikoko, 95°, PDAF) Pro-mallit: 48 megapikseliä (f/2.2, PDAF)

Sensorit: ultraääni sormenjälkilukijja, kiihtyvyysanturi, gyroskooppi, läheisyyssensori, kompassi, ilmapuntari, lisäksi Pro-malleissa lämpömittari ihon lämpötilan mittaamiseen

Akku ja lataus: 10: 4920 mAh, 30W pikalataus, 15W langaton lataus (Qi2), USB-C 3.2 10 Pro: 4870 mAh, 30W pikalataus, 15W langaton lataus (Qi2), USB-C 3.2 10 Pro XL: 5200 mAh, 45W pikalataus, 25W langaton lataus (Qi2), USB-C 3.2

Värivaihtoehdot: 10: Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian Pro-mallit: Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian

Android 16, 7 vuoden käyttöjärjestelmä-, tietoturva- ja Pixel Drop -päivitykset

Perinteisen formaatin puhelinten lisäksi julkaistiin tietenkin myös uusi Pixel 10 Pro Fold, jota Google kehuu tä’hän mennessä kestävimmäksi taittuvanäyttöiseksi puhelimekseen. Se valmistetaan yhtiön mukaan lentokoneluokan alumiinista ja sen uudessa saranassa ei käytetä lainkaan rattaita. Uuden saranan kehutaankin olevan rakenteensa puolesta jopa kaksi kertaa niin kestävä, kuin Pixel 9 Pro Foldin sarana, ja sille löytyy myös IP68-suojaus. Uudistetussa sisänäytössä käytetään ultraohutta lasikerrosta ja kahta iskuilta suojaavaa kalvoa, jotka yhdessä uuden saranan kanssa mahdollistavat jopa 10 vuoden keston sisänäytölle.

Pixel 10 Pro Foldin tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 258 grammaa Avattuna 155,2×150,4×5,2 mm Suljettuna 155,2×76,3×10,8 mm

Materiaalit ja suojaus: Gorilla Glass Victus 2 kansinäytössä ja takalasina, muovi sisänäytössä, alumiinirunko, IP68 Kansinäyttö 6,4” 2364×1080 OLED, 120 Hz, HDR, 2000 nitin HBM-kirkkaus, 3000 nitin piikkikirkkaus Sisänäyttö 8”, 2152×2076 LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+, 1800 nitin HBM-kirkkaus, 3000 nitin piikkikirkkaus

Tensor G5 -järjestelmäpiiri, Titan M2 -tietoturvapiiri

16 Gt muistia ja 256/512/1024 Gt tallennustilaa

5G, LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7

GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC

NFC, Google Cast, Ultra-wideband tuki, Satellite SOS -palvelu

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin pääkamera (f/1.7, 1/2.0”, 0,8 µm pikselikoko, dual pixel PDAF, OIS 10,8 megapikselin telekamera (f/3.1, 1/3.2”, dual pixel PDAF OIS, 5x optinen zoom 10,5 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 1/3.4”, 127°, PDAF)

Molemmat etukamerat: 10 megapikseliä (f/2.2, 1/3.94”, PDAF)

Sormenjälkilukija virtapainikkeessa, kiihtyvyysanturi, gyroskooppi, läheisyyssensori, kompassi, ilmapuntari

5015 mAh akku, 30W pikalataus, 15 watin langaton lataus (Qi2)

Värit: Moonstone, Jade

Android 16, 7 vuoden käyttöjärjestelmä, tietoturva- ja Pixel Drop -päivitykset

Googlen koko puhelinnelikko tuli ennakkotilattavaksi välittömästi. Pixel 10:n Suomen hinta yhtiön verkkokaupassa on alkaen 949 euroa, 10 Pron 1159 euroa, 10 Pro XL:n 1359 euroa ja 10 Pro Foldin 1989 euroa.

Lähde: Google